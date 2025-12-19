أعلن علي ماهر المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، التشكيل الرسمي لمواجهة الأهلي والمقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، ببطولة كأس الرابطة المصرية.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الأهلي في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب المقاولون العرب، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

وكان الأهلي بدأ مشواره في كأس الرابطة بالخسارة من إنبي بهدف دون رد، كما خسر سيراميكا كليوباترا أمام طلائع الجيش بنتيجة 2-0.

وشهد تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي 7 تغييرات مقارنة بمباراة طلائع الجيش الماضية بمشاركة العناصر الأساسية (محمد بسام، سعد سمير، رجب نبيل، أحمد هاني، عمرو السولية، إسلام عيسى، ومروان عثمان).

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: حسين السيد، سعد سمير، رجب نبيل، أحمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية، عمرو قلاوة، محمد صادق

خط الهجوم: صديق إيجولا، إسلام عيسى، مروان عثمان

ويجلس على دكة بدلاء سيراميكا كل من: "محمد كوكو، جاستيس ارثر، كريم وليد، إبراهيم محمد، أحمد بلحاج، كريم الدبيس، أيمن موكا، محمد رضا، فخر لاكاي".