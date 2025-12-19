المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

0 0
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس السوبر الإيطالي
بولونيا

بولونيا

- -
21:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

7 تغييرات.. عودة القوة الضاربة لتشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:51 م 19/12/2025
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

أعلن علي ماهر المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، التشكيل الرسمي لمواجهة الأهلي والمقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، ببطولة كأس الرابطة المصرية.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الأهلي في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب المقاولون العرب، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

وكان الأهلي بدأ مشواره في كأس الرابطة بالخسارة من إنبي بهدف دون رد، كما خسر سيراميكا كليوباترا أمام طلائع الجيش بنتيجة 2-0.

وشهد تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي 7 تغييرات مقارنة بمباراة طلائع الجيش الماضية بمشاركة العناصر الأساسية (محمد بسام، سعد سمير، رجب نبيل، أحمد هاني، عمرو السولية، إسلام عيسى، ومروان عثمان).

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: حسين السيد، سعد سمير، رجب نبيل، أحمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية، عمرو قلاوة، محمد صادق

خط الهجوم: صديق إيجولا، إسلام عيسى، مروان عثمان

ويجلس على دكة بدلاء سيراميكا كل من: "محمد كوكو، جاستيس ارثر، كريم وليد، إبراهيم محمد، أحمد بلحاج، كريم الدبيس، أيمن موكا، محمد رضا، فخر لاكاي".

الأهلي الاهلي كأس الرابطة محمد بسام سيراميكا كليوباترا كأس عاصمة مصر الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

0 0
الأهلي

الأهلي

9

ضربة ثابتة لصالح سيراميكا كليوباترا وتصدى لها دفاع الأهلي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg