هدف ذاتي يحسم فوز فاركو على غزل المحلة في كأس رابطة الأندية

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:04 م 19/12/2025 تعديل في 07:10 م
فاركو

فاركو يفوز على غزل المحلة

في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية موسم 2025/2026، حقق فريق فاركو فوزًا صعبًا على مضيفه غزل المحلة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على استاد غزل المحلة مساء اليوم الجمعة.

أحداث المباراة

شهدت المباراة شوطًا أول هادئًا، حيث ظل التعادل السلبي قائمًا حتى نهاية الـ45 دقيقة الأولى، مع فرص محدودة على المرميين.

ومع انطلاق الشوط الثاني، تمكن فاركو من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 75 بطريقة غير مباشرة، بعد أن ارتطمت تسديدة محمود فرحات لاعب فاركو في قدم مدافع غزل المحلة وسكنت شباك الأخير، معلنة هدف المباراة الوحيد.

بهذا الفوز، يواصل فاركو انطلاقته القوية في البطولة بعد فوزه في الجولة الأولى على المقاولون العرب ويتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما سجل غزل المحلة ظهورًا أولًا له في المسابقة انتهى بخسارة مفاجئة.

وتضم المجموعة الأولى كلًا من الأهلي، المقاولون العرب، غزل المحلة، فاركو، سيراميكا كليوباترا، طلائع الجيش، وإنبي.

للاطلاع عىل جدول ترتيب مجموعات كأس رابطة الأندية، اضغط هنا.

غزل المحلة فاركو كأس رابطة الأندية فاركو ضد غزل المحلة

