حقق المصري البورسعيدي فوزًا مهمًا في المباراة التي خاضها أمام زد، في إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات، في بطولة كأس رابطة الأندية.

وفاز المصري على زد بنتيجة 1-0، عن طريق هدف محمد الشامي في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، بعد عرضية رائعة من أحمد أيمن منصور من الجهة اليسرى، قبل أن يوجه الشامي الكرة برأسية رائعة ويهز شباك زد بأولى الأهداف.

أحداث مباراة المصري وزد

1: بداية أحداث الشوط الأول.

3: تلقى مازن ياسر لاعب زد بطاقة صفراء.

16: مرور ربع ساعة ولا يزال التعادل السلبي مسيطر على أحداث اللقاء رغم وجود عدة هجمات خطيرة على مرمى الطرفين، كانت أكثرها من لاعبي المصري الذين أتيحت لهم أكثر من فرصة من خلال عدة ركلات ركنية.

30: مرور نصف ساعة ولا يزال التعادل السلبي يسيطر على مباراة زد والمصري.

45 +1: اعتراضات من نبيل الكوكي على حكم المباراة.

انتهاء أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الطرفين.

بداية أحداث الشوط الثاني بين المصري وزد.

53: المصري يحرز أولى أهداف اللقاء برأسية رائعة من محمد الشامي، بعد عرضية ناجحة من أحمد أيمن منصور.

71: ضغط قوي من فريق زد لإحراز هدف التعادل أمام المصري.

77: اعتراضات من مدافعي المصري على حكم اللقاء وسط ضغط قوي من زد.

89: محاولات من لاعبي المصري لإحراز الهدف الثاني.

90: منح الحكم 6 دقائق وقت بدل ضائع في نهاية الشوط الثاني.

90+3: طرد نبيل الكوكي مدرب المصري من دكة بدلاء الفريق بعد اعتراضه على حكم اللقاء.

90+4: دفاع شرس من المصري لمنع استقبال هدف التعادل، ومحمود حمادة يمنع دخول الكرة من على خط المرمى.

إطلاق صافرة نهاية المباراة بفوز المصري على زد بنتيجة 1-0.

تشكيل زد أمام المصري

دخل محمد شوقي، المدير الفني لفريق زد المباراة أمام المصري على الشكل التالي:ـ

في حراسة المرمى: مزيكا.

في خط الدفاع: سامح إبراهيم - أحمد كاستيلو - عبد الله بكري - محمد أشرف.

في خط الوسط: كباكا - عمار حمدي - أحمد الصغيري.

في خط الهجوم: مازن ياسر - حازم محمد العسكري - أحمد عادل ميسي.

تشكيل المصري أمام زد

في المقابل، دخل المصري نبيل الكوكي اللقاء على الشكل التالي:ـ

في حراسة المرمى: محمود حمدي.

في خط الدفاع: العراقي - المحمدي - هاشم - منصور.

في خط الوسط: محمود حمادة - عبد الرحيم دغموم - موجيشا.

في خط الهجوم: منذر طمين - محمد الشامي - القرموطي.