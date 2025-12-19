المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الرابطة.. المصري 0-0 زد.. بداية أحداث الشوط الأول

طارق متولي

كتب - طارق متولي

08:03 م 19/12/2025
فريق المصري

فريق المصري

زوار يلا كورة الكرام، نرصد لكم متابعة دقيقة لأحداث مباراة المصري وزد، في إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الرابطة المصرية.

وتعادل المصري البورسعيدي في الجولة الأولى بشكل سلبي، بينما فاز زد في مباراة سموحة بنتيجة 1-0، ليحصد أول 3 نقاط في المجموعات بالبطولة.

ويتصدر زد المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بينما يأتي المصري في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

وتضم المجموعة الثالثة في كأس الرابطة المصرية كلاً من زد والزمالك وكهرباء الإسماعيلية والمصري والاتحاد السكندري وحرس الحدود وسموحة.

ويتذيل سموحة الترتيب بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام زد، بينما يأتي حرس الحدود في المركز قبل الأخير في المجموعة، على الرغم من أنه لم يخض أولى مواجهاته بعد.

تشكيل زد أمام المصري

يدخل محمد شوقي المدير الفني، لفريق زد المباراة أمام المصري على الشكل التالي:ـ

في حراسة المرمى: مزيكا.

في خط الدفاع: سامح إبراهيم - أحمد كاستيلو - عبد الله بكري - محمد أشرف.

في خط الوسط: كباكا - عمار حمدي - أحمد الصغيري.

في خط الهجوم: مازن ياسر - حازم محمد العسكري - أحمد عادل ميسي.

تشكيل المصري أمام زد

في المقابل، جاء تشكيل المصري كما أعلن عنه نبيل الكوكي على الشكل التالي:ـ

في حراسة المرمى: محمود حمدي.

في خط الدفاع: العراقي - المحمدي - هاشم - منصور.

في خط الوسط: محمود حمادة - عبد الرحيم دغموم - موجيشا.

في خط الهجوم: منذر طمين - محمد الشامي - القرموطي.

أحداث مباراة المصري وزد

1: بداية أحداث الشوط الأول

كأس الرابطة المصرية مباراة المصري وزد المصري وزد أحداث المصري وزد مباراة المصري

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

