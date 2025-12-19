زوار يلا كورة الكرام، نرصد لكم متابعة دقيقة لأحداث مباراة المصري وزد، في إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الرابطة المصرية.

وتعادل المصري البورسعيدي في الجولة الأولى بشكل سلبي، بينما فاز زد في مباراة سموحة بنتيجة 1-0، ليحصد أول 3 نقاط في المجموعات بالبطولة.

ويتصدر زد المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بينما يأتي المصري في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

وتضم المجموعة الثالثة في كأس الرابطة المصرية كلاً من زد والزمالك وكهرباء الإسماعيلية والمصري والاتحاد السكندري وحرس الحدود وسموحة.

ويتذيل سموحة الترتيب بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام زد، بينما يأتي حرس الحدود في المركز قبل الأخير في المجموعة، على الرغم من أنه لم يخض أولى مواجهاته بعد.

تشكيل زد أمام المصري

يدخل محمد شوقي المدير الفني، لفريق زد المباراة أمام المصري على الشكل التالي:ـ

في حراسة المرمى: مزيكا.

في خط الدفاع: سامح إبراهيم - أحمد كاستيلو - عبد الله بكري - محمد أشرف.

في خط الوسط: كباكا - عمار حمدي - أحمد الصغيري.

في خط الهجوم: مازن ياسر - حازم محمد العسكري - أحمد عادل ميسي.

تشكيل المصري أمام زد

في المقابل، جاء تشكيل المصري كما أعلن عنه نبيل الكوكي على الشكل التالي:ـ

في حراسة المرمى: محمود حمدي.

في خط الدفاع: العراقي - المحمدي - هاشم - منصور.

في خط الوسط: محمود حمادة - عبد الرحيم دغموم - موجيشا.

في خط الهجوم: منذر طمين - محمد الشامي - القرموطي.

أحداث مباراة المصري وزد

1: بداية أحداث الشوط الأول.

3: تلقى مازن ياسر لاعب زد بطاقة صفراء.

16: مرور ربع ساعة ولا يزال التعادل السلبي مسيطر على أحداث اللقاء رغم وجود عدة هجمات خطيرة على مرمى الطرفين، كانت أكثرها من لاعبي المصري الذين أتيحت لهم أكثر من فرصة من خلال عدة ركلات ركنية.

30: مرور نصف ساعة ولا يزال التعادل السلبي يسيطر على مباراة زد والمصري.

45 +1: اعتراضات من نبيل الكوكي على حكم المباراة.

انتهاء أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الطرفين.

بداية أحداث الشوط الثاني بين المصري وزد.

53: المصري يحرز أولى أهداف اللقاء برأسية رائعة من محمد الشامي، بعد عرضية ناجحة من أحمد أيمن منصور.

71: ضغط قوي من فريق زد لإحراز هدف التعادل أمام المصري.