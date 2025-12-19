المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

0 1
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس السوبر الإيطالي
بولونيا

بولونيا

1 1
21:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 0
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

1 1
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

برأسية طاهر.. الأهلي يحقق انتصاره الأول في تاريخ كأس الرابطة أمام سيراميكا (فيديو)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:00 م 19/12/2025
احتفال لاعبو الأهلي أمام سيراميكا

احتفال لاعبو الأهلي أمام سيراميكا

حقق النادي الأهلي الفوز لأول مرة في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس الرابطة، على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، على أرضية ملعب المقاولون العرب، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وأهدر صديق أوجولا أخطر فرص سيراميكا في الشوط الأول، بعد تمريرات متبادلة مع مروان عثمان، لكن الجناح النيجيري سدد الكرة بجوار القائم بعد انفراده بالحارس محمد بسام.

وأحرز طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الوحيد، في الدقيقة 36، بعد عرضية قوية من عمر كمال، تابعها جناح الفريق الأحمر برأسية في شباك الحارس محمد بسام.

وكاد محمد شريف أن يضاعف التقدم للفريق الأحمر قبل نهاية الشوط الأول، لكن الحارس محمد بسام لمس كرته، لتصطدم بالعارضة وتتحول إلى ركلة ركنية.

ورفع الأهلي رصيده إلى 3 نقاط، ليرتقي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى من بطولة كأس الرابطة.

وفي المقابل تجمد رصيد سيراميكا عند 0 من النقاط، ليتذيل جدول ترتيب المجموعة، بعدما تلقى هزيمته الثانية على التوالي.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي سيراميكا كأس الرابطة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg