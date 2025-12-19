حقق النادي الأهلي الفوز لأول مرة في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس الرابطة، على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، على أرضية ملعب المقاولون العرب، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وأهدر صديق أوجولا أخطر فرص سيراميكا في الشوط الأول، بعد تمريرات متبادلة مع مروان عثمان، لكن الجناح النيجيري سدد الكرة بجوار القائم بعد انفراده بالحارس محمد بسام.

وأحرز طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الوحيد، في الدقيقة 36، بعد عرضية قوية من عمر كمال، تابعها جناح الفريق الأحمر برأسية في شباك الحارس محمد بسام.

وكاد محمد شريف أن يضاعف التقدم للفريق الأحمر قبل نهاية الشوط الأول، لكن الحارس محمد بسام لمس كرته، لتصطدم بالعارضة وتتحول إلى ركلة ركنية.

ورفع الأهلي رصيده إلى 3 نقاط، ليرتقي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى من بطولة كأس الرابطة.

وفي المقابل تجمد رصيد سيراميكا عند 0 من النقاط، ليتذيل جدول ترتيب المجموعة، بعدما تلقى هزيمته الثانية على التوالي.