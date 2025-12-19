المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بكأس الرابطة

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

10:03 م 19/12/2025
فريق الأهلي

النادي الأهلي

يستعد النادي الأهلي لمواصلة مشواره في بطولة كأس الرابطة المصرية المحترفة 2025-2026، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم.

وحقق النادي الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب سيراميكا كليوباترا، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس الرابطة المصرية، على ستاد المقاولون العرب.

جاء هدف الأهلي الوحيد في المباراة أمام سيراميكا كليوباترا، بواسطة طاهر محمد طاهر، خلال الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.

جاء الهدف بعد عرضية من عمر كمال أرسلت داخل منطقة الجزاء قابلها طاهر محمد طاهر بضربة رأسية مرت على يسار محمد بسام إلى داخل الشباك.

ورفع الأهلي رصيده إلى 3 نقاط، ليرتقي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى من كأس الرابطة، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند 0 من النقاط، ليتذيل جدول ترتيب المجموعة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

يخوض الأهلي مباراة الجولة الثالثة أمام فريق غزل المحلة، يوم الثلاثاء الموافق 23 من ديسمبر الجاري 2025، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

يذكر أن المارد الأحمر كان قد تلقى الخسارة في مباراة الجولة الأولى لمسابقة كأس الرابطة، على يد فريق إنبي، بهدف دون رد، ليستعيد توازنه بالفوز على سيراميكا، اليوم.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى بكأس الرابطة، إلى جانب أندية فاركو، طلائع الجيش، إنبي، سيراميكا كليوباترا، المقاولون العرب، وغزل المحلة.

الأهلي سيراميكا كليوباترا كأس الرابطة المصرية

