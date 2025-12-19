أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك، القائمة التي ستخوض مباراة حرس الحدود، غدًا السبت، ببطولة كأس الرابطة المصرية.

ويستضيف استاد المقاولون العرب مباراة الزمالك ضد حرس الحدود في الثامنة مساء غدٍ السبت في الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس الرابطة لموسم "2025-2026".

وتشهد قائمة الزمالك استمرار غياب ناصر ماهر وعبدالله السعيد، بالإضافة إلى نبيل عماد دونجا وأحمد ربيع.

ويعود الثلاثي محمد عواد ومحمود حمدي الونش وعدي الدباغ بعد غيابهم عن لقاء كهرباء الإسماعيلية الماضي بسبب بطولة كأس العرب.

وجاءت قائمة الزمالك ضد حرس الحدود في كأس الرابطة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – هشام فؤاد – بارون أوشينج – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – السيد أسامة - زياد مدحت – أنس وائل – أحمد صفوت – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد حمد – آدم كايد – أحمد شريف - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: ناصر منسي – عدي الدباغ – عمرو ناصر.

وكان الزمالك بدأ مبارياته في كأس الرابطة بالتعادل مع كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3، بينما لم يظهر حرس الحدود في الجولة الأولى.

