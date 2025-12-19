ترتيب مجموعة الأهلي في كأس الرابطة

فيديو قد يعجبك
أحدث الموضوعات
الإحصائياتجميع الإحصائيات
-
32
-
عدد المباريات14
-
صانع الأهداف0
-
هداف البطولة
إعلان
فيديو قد يعجبك
إعلان
المجد ينتظره في أمم أفريقيا.. 6 أهداف تفصل صلاح عن إنجازين تاريخيين مع مصر
معلق مباراة مصر ضد زيمبابوي في افتتاحية أمم أفريقيا 2025
أحمد سليمان عن أزمة أرض أكتوبر: لا تعاقبوا الزمالك.. ومستعدون للرحيل إذا أخطأنا
أغرب قصص الكان.. حكاية انسحاب نيجيريا بسبب نيلسون مانديلا
قصة بطولة.. عبقرية المعلم وجدو "البديل الذهبي" يقودان الفراعنة لحصد الثلاثية التاريخية
مجانا
125,000,000
مجانا
غير معلنة
غير معلنة
إعلان