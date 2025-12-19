حصد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أول ثلاث نقاط في كأس الرابطة المصرية بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا، اليوم الجمعة.

وفاز الأهلي الفوز لأول مرة في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس الرابطة وذلك على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب المقاولون العرب، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وجاء هدف فوز الأهلي عن طريق طاهر محمد طاهر.

وكان المارد الأحمر خسر في لقاء الجولة الأولى ضد إنبي بهدف دون رد.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس الرابطة

حصد الأهلي أول 3 نقاط في مجموعته الأولى ببطولة كأس الرابطة التي تضم فاركو، طلائع الجيش، إنبي، المقاولون العرب، غزل المحلة، وسيراميكا كليوباترا.

ويتصدر فاركو جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.

