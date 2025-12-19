المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

0 1
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس السوبر الإيطالي
بولونيا

بولونيا

1 1
21:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 0
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

1 1
22:00
مايوركا

مايوركا

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس الرابطة بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:30 م 19/12/2025
الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الأهلي وسيراميكا كليوباترا

حصد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أول ثلاث نقاط في كأس الرابطة المصرية بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا، اليوم الجمعة.

وفاز الأهلي الفوز لأول مرة في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس الرابطة وذلك على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب المقاولون العرب، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وجاء هدف فوز الأهلي عن طريق طاهر محمد طاهر.

وكان المارد الأحمر خسر في لقاء الجولة الأولى ضد إنبي بهدف دون رد.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس الرابطة

حصد الأهلي أول 3 نقاط في مجموعته الأولى ببطولة كأس الرابطة التي تضم فاركو، طلائع الجيش، إنبي، المقاولون العرب، غزل المحلة، وسيراميكا كليوباترا.

ويتصدر فاركو جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.

طالع جدول ترتيب المجموعة الأولى في كأس الرابطة من هنا

الأهلي الأهلي سيراميكا كليوباترا الاهلي اليوم ترتيب مجموعة الأهلي في كأس الرابطة مباريات الأهلي في كأس الرابطة

