مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
روما

روما

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

- -
17:00
بيراميدز

بيراميدز

إبراهيم عادل: توروب يثق في شباب الأهلي.. ويحاول رفع الضغط عنا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:38 م 19/12/2025 تعديل في 11:43 م
إبراهيم عادل لاعب الأهلي الشاب

إبراهيم عادل لاعب الأهلي الشاب

أكد إبراهيم عادل اللاعب الشاب بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن المدرب الدنماركي يمنح الثقة في اللاعبين الشباب وذلك على هامش الفوز أمام سيراميكا كليوباترا.

وانتصر الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية.

طالع جدول ترتيب المجموعة الأولى في كأس الرابطة من هنا

وقال عادل في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي إن ييس توروب يسعى إلى تعزيز ثقة اللاعبين الشباب في أنفسهم قبل أي مباراة.

وأضاف أن توروب يحاول رفع أي ضغوط عن اللاعبين، ودائمًا يطالب الشباب بتقديم أدائهم المعتاد.

كما أشاد إبراهيم عادل بدور اللاعبين الكبار في تحفيز الشباب الذين يحاولون تقديم أقصى جهد ممكن لإثبات أنفسهم، والتأكيد على أنهم جديرون بثقة الجهاز الفني.

 

الأهلي الأهلي سيراميكا كليوباترا الاهلي اليوم ترتيب مجموعة الأهلي في كأس الرابطة مباريات الأهلي في كأس الرابطة

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

