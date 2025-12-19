أكد إبراهيم عادل اللاعب الشاب بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن المدرب الدنماركي يمنح الثقة في اللاعبين الشباب وذلك على هامش الفوز أمام سيراميكا كليوباترا.

وانتصر الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية.

وقال عادل في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي إن ييس توروب يسعى إلى تعزيز ثقة اللاعبين الشباب في أنفسهم قبل أي مباراة.

وأضاف أن توروب يحاول رفع أي ضغوط عن اللاعبين، ودائمًا يطالب الشباب بتقديم أدائهم المعتاد.

كما أشاد إبراهيم عادل بدور اللاعبين الكبار في تحفيز الشباب الذين يحاولون تقديم أقصى جهد ممكن لإثبات أنفسهم، والتأكيد على أنهم جديرون بثقة الجهاز الفني.