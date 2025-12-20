يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراته الثانية في بطولة كأس رابطة الأندية، عندما يلتقي مع حرس الحدود على استاد المقاولون العرب، مساء يوم غدٍ السبت في تمام الساعة الثامنة، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات لموسم 2025-2026.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

وكان الزمالك افتتح مشواره في البطولة بالتعادل الإيجابي 3-3 مع كهرباء الإسماعيلية، بينما لم يخض حرس الحدود مباراته الأولى.

وفيما يخص القائمة، يستمر غياب كل من ناصر ماهر، عبدالله السعيد، نبيل عماد دونجا، وأحمد ربيع، بينما يعود الثلاثي محمد عواد، محمود حمدي الونش، وعُدي الدباغ بعد غيابهم عن لقاء كهرباء الإسماعيلية بسبب المشاركة في بطولة كأس العرب.

ومن المقرر أن يقود المباراة إبراهيم محمد كحكم ساحة، ويعاونه كل من أحمد شاهين حكمًا مساعدًا أول، ومحمود بدران حكمًا مساعدًا ثانيًا، بينما سيتولى محمود رشدي مهمة الحكم الرابع.

وعلى صعيد تقنية الفيديو، تم تعيين خالد الغندور كحكم VAR، ويعاونه أسامة هشام كحكم فيديو مساعد.

انقر هنا للاطلاع على جدول ترتيب مجموعة الزمالك