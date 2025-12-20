المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
روما

روما

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

- -
17:00
بيراميدز

بيراميدز

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قبل مواجهة حرس الحدود.. تعرف على ترتيب مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:01 ص 20/12/2025
الزمالك

الزمالك يستعد لمواجهة حرس الحدود

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراته الثانية في بطولة كأس رابطة الأندية، عندما يلتقي مع حرس الحدود على استاد المقاولون العرب، مساء يوم غدٍ السبت في تمام الساعة الثامنة، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات لموسم 2025-2026.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

وكان الزمالك افتتح مشواره في البطولة بالتعادل الإيجابي 3-3 مع كهرباء الإسماعيلية، بينما لم يخض حرس الحدود مباراته الأولى.

وفيما يخص القائمة، يستمر غياب كل من ناصر ماهر، عبدالله السعيد، نبيل عماد دونجا، وأحمد ربيع، بينما يعود الثلاثي محمد عواد، محمود حمدي الونش، وعُدي الدباغ بعد غيابهم عن لقاء كهرباء الإسماعيلية بسبب المشاركة في بطولة كأس العرب.

ومن المقرر أن يقود المباراة إبراهيم محمد كحكم ساحة، ويعاونه كل من أحمد شاهين حكمًا مساعدًا أول، ومحمود بدران حكمًا مساعدًا ثانيًا، بينما سيتولى محمود رشدي مهمة الحكم الرابع.

وعلى صعيد تقنية الفيديو، تم تعيين خالد الغندور كحكم VAR، ويعاونه أسامة هشام كحكم فيديو مساعد.

انقر هنا للاطلاع على جدول ترتيب مجموعة الزمالك

الزمالك حرس الحدود كأس رابطة الأندية ترتيب مجموعة الزمالك الزمالك ضد حرس الحدود

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg