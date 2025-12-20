المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بحثًا عن العودة للانتصارات.. الزمالك يستضيف حرس الحدود في كأس الرابطة

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:11 ص 20/12/2025
الزمالك وحرس الحدود

الزمالك ضد حرس الحدود - صورة أرشيفية

يستضيف نادي الزمالك نظيره حرس الحدود، على أرضية ملعب المقاولون العرب، مساء السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وحرس الحدود في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات المجموعة الثالثة في كأس الرابطة، بقيادة إبراهيم محمد حكم الساحة، بينما يتواجد خالد الغندور حكمًا لتقنية الفيديو.

ويتواجد الزمالك وحرس الحدود في المجموعة الثالثة، برفقة كلا من: كهرباء الإسماعيلية، سموحة، زد، الاتحاد السكندري والمصري.

ويبحث كلا الفريقان عن أول انتصار لهما في النسخة الحالية من كأس الرابطة، بعدما تعادل الفريق الأبيض مع كهرباء الإسماعيلية في الجولة الأولى بنتيجة 3-3، بينما يستهل حرس الحدود مشواره في البطولة بلقاء الزمالك، بعدما حصل على راحة في الجولة الأولى.

ويستعيد الزمالك خدمات الثلاثي محمد عواد، محمود حمدي الونش وعدي الدباغ في مباراة اليوم، بعد عودتهم من المشاركة مع منتخبي مصر وفلسطين في بطولة كأس العرب.

وفي المقابل يفتقد الفريق الأبيض لعدد من نجومه في مواجهة حرس الحدود بسبب الإصابات، وعلى رأسهم عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا.

للتعرف على قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود اضغط هنا

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الرابطة

اللقاء: الزمالك ضد حرس الحدود

الموعد: السبت 20 ديسمبر

التوقيت: الثامنة مساءً

الملعب: استاد المقاولون العرب

الحكم: إبراهيم محمد

القناة الناقلة: أون سبورت1

الزمالك حرس الحدود كأس الرابطة

