نشر موقع يلا كورة عددا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الجمعة، على رأسها فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا في كأس رابطة الأندية المصرية، وقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيقاف قيد نادي الزمالك.

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس الجمعة.

برأسية طاهر.. الأهلي يحقق انتصاره الأول في تاريخ كأس الرابطة أمام سيراميكا (فيديو)

حقق النادي الأهلي الفوز لأول مرة في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس الرابطة، على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة، على أرضية ملعب المقاولون العرب، في

الجولة الثانية من دور المجموعات.

للمرة الثامنة.. "فيفا" يعلن إيقاف قيد جديد للزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف قيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمرة الثامنة.

بعد شائعات كيروش.. اتحاد الكرة ينفي التعاقد مع مدير فني جديد

نفى الاتحاد المصري لكرة القدم، ما تردد حول التعاقد مع أحد المدربين لقيادة منصب المدير الفني للجبلاية خلفًا لعلاء نبيل.

ليكيب: باريس سان جيرمان يراقب وضع محمد صلاح مع ليفربول

أفادت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان الفرنسي، يراقب وضع محمد صلاح مع ليفربول.

الاتحاد الدولي يعتمد القائمة الدولية الجديدة للحكام المصريين لعام 2026

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للقائمة الدولية الجديدة للحكام المصريين لعام 2026، وذلك عقب موافقة لجنة الحكام بالاتحاد الدولي على الأسماء التي تم ترشيحها.

على رأسهم السعيد.. الزمالك يكشف تطورات إصابة 4 لاعبين

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، عن تطورات إصابة رباعي الفريق الأبيض: عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا، أحمد ربيع وأحمد حسام.

على رأسها استاد القاهرة.. كاف يعتمد 6 ملاعب مصرية

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، يفيد بالقائمة المُحدَّثة للملاعب المصرية المعتمدة ضمن الفئات من (1 إلى 3)، والتي يحق الاختيار من بينها لاستضافة المسابقات القارية للاتحاد الإفريقي.

مصدر لـ "يلا كورة" يكشف السبب وراء إيقاف قيد الزمالك للمرة الثامنة

كشف مصدر في نادي الزمالك عن السبب وراء إيقاف قيد الفريق للمرة الثامنة، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها مؤخرًا.

لظروف صحية.. الزمالك يعلن رحيل مدرب فريق الكرة الطائرة

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قبول اعتذار أحمد رمضان الجيزاوي، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة، عن عدم الاستمرار في مهمته، بسبب ظروفه الصحية.

