كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
روما

روما

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

- -
17:00
بيراميدز

بيراميدز

ملف يلا كورة.. فوز الأهلي.. إيقاف الزمالك.. ورد اتحاد الكرة على شائعات كيروش

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:02 ص 20/12/2025
احتفال لاعبو الأهلي أمام سيراميكا

الأهلي

نشر موقع يلا كورة عددا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الجمعة، على رأسها فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا في كأس رابطة الأندية المصرية، وقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيقاف قيد نادي الزمالك.

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس الجمعة.

برأسية طاهر.. الأهلي يحقق انتصاره الأول في تاريخ كأس الرابطة أمام سيراميكا (فيديو)

حقق النادي الأهلي الفوز لأول مرة في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس الرابطة، على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة، على أرضية ملعب المقاولون العرب، في
الجولة الثانية من دور المجموعات.

اقرأ التفاصيل: برأسية طاهر.. الأهلي ينتصر لأول مرة في كأس الرابطة

للمرة الثامنة.. "فيفا" يعلن إيقاف قيد جديد للزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف قيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمرة الثامنة.

اقرأ التفاصيل: للمرة الثامنة.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديد للزمالك

بعد شائعات كيروش.. اتحاد الكرة ينفي التعاقد مع مدير فني جديد

نفى الاتحاد المصري لكرة القدم، ما تردد حول التعاقد مع أحد المدربين لقيادة منصب المدير الفني للجبلاية خلفًا لعلاء نبيل.

اقرأ التفاصيل: رسميًا.. هل يتولى كيروش منصب المدير الفني لاتحاد الكرة؟

ليكيب: باريس سان جيرمان يراقب وضع محمد صلاح مع ليفربول

أفادت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان الفرنسي، يراقب وضع محمد صلاح مع ليفربول.

اقرأ التفاصيل: ليكيب: باريس سان جيرمان يراقب وضع محمد صلاح مع ليفربول

الاتحاد الدولي يعتمد القائمة الدولية الجديدة للحكام المصريين لعام 2026

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للقائمة الدولية الجديدة للحكام المصريين لعام 2026، وذلك عقب موافقة لجنة الحكام بالاتحاد الدولي على الأسماء التي تم ترشيحها.

اقرأ التفاصيل: الاتحاد الدولي يعتمد القائمة الدولية الجديدة للحكام

على رأسهم السعيد.. الزمالك يكشف تطورات إصابة 4 لاعبين

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، عن تطورات إصابة رباعي الفريق الأبيض: عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا، أحمد ربيع وأحمد حسام.

اقرأ التفاصيل: على رأسهم السعيد.. الزمالك يكشف تطورات إصابة 4 لاعبين

على رأسها استاد القاهرة.. كاف يعتمد 6 ملاعب مصرية

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، يفيد بالقائمة المُحدَّثة للملاعب المصرية المعتمدة ضمن الفئات من (1 إلى 3)، والتي يحق الاختيار من بينها لاستضافة المسابقات القارية للاتحاد الإفريقي.

اقرأ التفاصيل: على رأسها استاد القاهرة.. كاف يعتمد 6 ملاعب مصرية

مصدر لـ "يلا كورة" يكشف السبب وراء إيقاف قيد الزمالك للمرة الثامنة

كشف مصدر في نادي الزمالك عن السبب وراء إيقاف قيد الفريق للمرة الثامنة، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها مؤخرًا.

اقرأ التفاصيل: مصدر: الدباغ هو سبب إيقاف قيد الزمالك للمرة الثامنة

لظروف صحية.. الزمالك يعلن رحيل مدرب فريق الكرة الطائرة

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قبول اعتذار أحمد رمضان الجيزاوي، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة، عن عدم الاستمرار في مهمته، بسبب ظروفه الصحية.

اقرأ التفاصيل: الزمالك يعلن رحيل مدرب فريق الكرة الطائرة

الزمالك الأهلي ملف يلا كورة

