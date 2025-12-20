يضرب نادي الزمالك موعدًا مع نظيره حرس الحدود، ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة لموسم 2025/2026.

ويواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات بطولة كأس رابطة الأندية، ويستضيف اللقاء ملعب المقاولون العرب.

موعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك أمام حرس الحدود

يستضيف فريق الزمالك نظيره حرس الحدود، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب المقاولون العرب، تحت قيادة تحكيمية للحكم إبراهيم محمد.

وينقل لقاء الزمالك أمام حرس الحدود عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل لمباريات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، ويذاع بالتحديد عبر قناة "أون سبورت 1".

الزمالك وحرس الحدود في كأس الرابطة

تعادل فريق الزمالك في مباراته الأولى في كأس الرابطة أمام كهرباء الإسماعيلية، إيجابيًا بنتيجة (3-3) في المباراة التي جرت بينهما مطلع شهر ديسمبر.

ولم يخض حرس الحدود أي مباراة، ويبدأ اليوم مواجهته الأولى في كأس الرابطة أمام الزمالك.

ويتواجد الزمالك وحرس الحدود في المجموعة الثالثة، رفقة أندية، المصري، زد، كهرباء الإسماعيلية، الاتحاد السكندري، وسموحة.