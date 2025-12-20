المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
روما

روما

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

- -
17:00
بيراميدز

بيراميدز

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

موعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك ضد حرس الحدود في كأس الرابطة

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:53 ص 20/12/2025
الزمالك

فريق الزمالك

يضرب نادي الزمالك موعدًا مع نظيره حرس الحدود، ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة لموسم 2025/2026.

ويواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات بطولة كأس رابطة الأندية، ويستضيف اللقاء ملعب المقاولون العرب.

موعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك أمام حرس الحدود

يستضيف فريق الزمالك نظيره حرس الحدود، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب المقاولون العرب، تحت قيادة تحكيمية للحكم إبراهيم محمد.

وينقل لقاء الزمالك أمام حرس الحدود عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل لمباريات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، ويذاع بالتحديد عبر قناة "أون سبورت 1".

الزمالك وحرس الحدود في كأس الرابطة

تعادل فريق الزمالك في مباراته الأولى في كأس الرابطة أمام كهرباء الإسماعيلية، إيجابيًا بنتيجة (3-3) في المباراة التي جرت بينهما مطلع شهر ديسمبر.

ولم يخض حرس الحدود أي مباراة، ويبدأ اليوم مواجهته الأولى في كأس الرابطة أمام الزمالك.

ويتواجد الزمالك وحرس الحدود في المجموعة الثالثة، رفقة أندية، المصري، زد، كهرباء الإسماعيلية، الاتحاد السكندري، وسموحة.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك حرس الحدود كأس رابطة الأندية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg