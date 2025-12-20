المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
إعلان

عودة الونش.. تشكيل الزمالك المتوقع ضد حرس الحدود في كأس الرابطة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:53 ص 20/12/2025
الزمالك

مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية الماضية

استقر أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الأقرب لخوض مواجهة حرس الحدود، ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية.

مباراة الزمالك ضد حرس الحدود، تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على ستاد المقاولون العرب، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.

ملامح تشكيل الزمالك المتوقع

ملامح تشكيل الزمالك المتوقع لخوض مباراة حرس الحدود، تشهد عودة محمود الونش بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مصر ببطولة كأس العرب.

بينما لا يشهد مركزي الوسط والهجوم أية تغييرات، عن المواجهة السابقة التي جمعت بين الزمالك وكهرباء الإسماعيلية.

تشكيل الزمالك المتوقع

حيث يأتي تشكيل الزمالك المتوقع ضد كهرباء الإسماعيلية، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: بارون أوشينج، محمود حمدي الونش، هشام فؤاد، أحمد عبد الرحيم إيشو.

خط الوسط: محمود جهاد - سيف جعفر - آدم كايد.

خط الهجوم: أحمد شريف - عمرو ناصر - خوان بيزيرا.

وكان الزمالك قد تعادل مع كهرباء الإسماعيلية (3-3)، في أولى مبارياته خلال بطولة كأس الرابطة، ليكتفي بحصد نقطة واحدة.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك كأس رابطة الأندية كهرباء الإسماعيلية مباراة الزمالك وحرس الحدود

