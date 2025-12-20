استقر أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الأقرب لخوض مواجهة حرس الحدود، ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية.

مباراة الزمالك ضد حرس الحدود، تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على ستاد المقاولون العرب، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.

ملامح تشكيل الزمالك المتوقع

ملامح تشكيل الزمالك المتوقع لخوض مباراة حرس الحدود، تشهد عودة محمود الونش بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مصر ببطولة كأس العرب.

بينما لا يشهد مركزي الوسط والهجوم أية تغييرات، عن المواجهة السابقة التي جمعت بين الزمالك وكهرباء الإسماعيلية.

تشكيل الزمالك المتوقع

حيث يأتي تشكيل الزمالك المتوقع ضد كهرباء الإسماعيلية، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: بارون أوشينج، محمود حمدي الونش، هشام فؤاد، أحمد عبد الرحيم إيشو.

خط الوسط: محمود جهاد - سيف جعفر - آدم كايد.

خط الهجوم: أحمد شريف - عمرو ناصر - خوان بيزيرا.

وكان الزمالك قد تعادل مع كهرباء الإسماعيلية (3-3)، في أولى مبارياته خلال بطولة كأس الرابطة، ليكتفي بحصد نقطة واحدة.