تحدث عمر معوض، لاعب النادي الأهلي مواليد 2005، عن مشاركته رفقة الفريق الأول أمام سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي جرت ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية لموسم 2025/2026.

وحسم فريق الأهلي تفوقه على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات كأس رابطة الأندية، وأقيم اللقاء على ملعب المقاولون العرب.

وشارك عمر سيد معوض، رفقة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، أمس الجمعة، خلال 19 دقيقة من أحداث المباراة، إذ دخل إلى أرضية الملعب في الدقيقة 71 بدلًا من زميله محمد عبد الله.

تصريحات عمر معوض

عبر عمر سيد معوض، عن سعادته لثقة المدرب ييس توروب، في قدراته ومنحه الفرصة للمشاركة مع الفريق خلال مباراة سيراميكا كليوباترا التي حسمها الأهلي بهدف نظيف.

وأوضح عمر معوض: "المشاركة مع الفريق الأول جاءت بعد فترة عصيبة مررت بها مؤخرًا، بسبب إصابتي التي أجلت تواجدي مع الفريق، وأوجه الشكر إلى الجماهير على دعمهم لي ولجميع زملائي".

وأكد لاعب الأهلي، على أن ييس توروب تحدث مع جميع اللاعبين الشباب قبل المباراة، مؤكدًا على ثقته في قدراتهم ومهاراتهم، محاولًا رفع أي ضغوط عنهم وطالبهم بالتعلم من الأخطاء في حال حدوث ذلك وعدم تكرارها.

واختتم عمر معوض حديثه: "سعيد بارتداء قميص الأهلي وأنا أمثل الفريق الأول للمرة الأولى"، مشددًا على أنه سيبذل أقصى جهد للاستمرار في المشاركة مع الفريق.