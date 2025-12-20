الجونة يفوز على بيراميدز بثنائية في كأس رابطة الأندية

على ملعب استاد خالد بشارة بمدينة الجونة، حقق فريق الجونة فوزًا مثيرًا على ضيفه بيراميدز بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

وكان فريق بيراميدز قد تعرض لخسارة ثقيلة في الجولة الأولى أمام البنك الأهلي بنتيجة 6-1.

في المقابل، دخل الجونة المباراة بثقة كبيرة بعد فوزه اللافت على الإسماعيلي بنتيجة 3-1 خارج أرضه في الجولة الماضية.

أحداث المباراة

انطلقت المباراة وسط حذر من الفريقين، وحافظت الدقائق الأولى على التعادل السلبي حتى الدقيقة 23، عندما سجل زياد هيثم حارس بيراميدز هدفًا في مرماه بالخطأ، مانحًا الجونة التقدم المبكر.

واصل الفريق المضيف ضغطه، لكن الشوط الأول انتهى بالتقدم 1-0 لصالح الجونة.

مع بداية الشوط الثاني، سجل علي الزهدي الهدف الثاني للجونة في الدقيقة 48، ليؤكد السيطرة على اللقاء ويمنح فريقه الفوز الثاني على التوالي في البطولة.

بهذا الفوز، عزز الجونة صدارته للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على بتروجيت صاحب المركز الثاني، في حين بقي بيراميدز في قاع الترتيب بدون أي نقاط.