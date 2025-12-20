المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 0
19:30
ليفربول

ليفربول

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

1 0
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإسباني
أوساسونا

أوساسونا

0 0
19:30
ألافيس

ألافيس

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

0 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
روما

روما

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

2 0
17:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 2
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الجونة يفوز على بيراميدز بثنائية في كأس رابطة الأندية

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:41 م 20/12/2025 تعديل في 08:05 م
سموحة والجونة

الجونة يهزم بيراميدز

على ملعب استاد خالد بشارة بمدينة الجونة، حقق فريق الجونة فوزًا مثيرًا على ضيفه بيراميدز بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

وكان فريق بيراميدز قد تعرض لخسارة ثقيلة في الجولة الأولى أمام البنك الأهلي بنتيجة 6-1.

في المقابل، دخل الجونة المباراة بثقة كبيرة بعد فوزه اللافت على الإسماعيلي بنتيجة 3-1 خارج أرضه في الجولة الماضية.

أحداث المباراة

انطلقت المباراة وسط حذر من الفريقين، وحافظت الدقائق الأولى على التعادل السلبي حتى الدقيقة 23، عندما سجل زياد هيثم حارس بيراميدز هدفًا في مرماه بالخطأ، مانحًا الجونة التقدم المبكر.

واصل الفريق المضيف ضغطه، لكن الشوط الأول انتهى بالتقدم 1-0 لصالح الجونة.

مع بداية الشوط الثاني، سجل علي الزهدي الهدف الثاني للجونة في الدقيقة 48، ليؤكد السيطرة على اللقاء ويمنح فريقه الفوز الثاني على التوالي في البطولة.

بهذا الفوز، عزز الجونة صدارته للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على بتروجيت صاحب المركز الثاني، في حين بقي بيراميدز في قاع الترتيب بدون أي نقاط.

الجونة بيراميدز كأس رابطة الأندية الجونة ضد بيراميدز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الزمالك

الزمالك

1 0
حرس الحدود

حرس الحدود

30

الحكم يوقف المباراة لشرب السوائل

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 0
ليفربول

ليفربول

46

تبديل لصالح ليفربول بخروج برادلي ودخول إيزاك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg