يقدم موقع يلا كورة تغطية مباشرة لمواجهتي اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، حيث تقام مباراتان قويتان في المجموعتين الأولى والثانية.

في المجموعة الأولى، تضم أندية الأهلي، فاركو، طلائع الجيش، إنبي، المقاولون العرب، غزل المحلة، وسيراميكا كليوباترا.

بينما تضم المجموعة الثانية فرق بيراميدز، بتروجيت، الإسماعيلي، البنك الأهلي، الجونة، مودرن سبورت، ووادي دجلة.

يستضيف استاد بتروسبورت مواجهة إنبي وطلائع الجيش في الخامسة مساء اليوم، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لتعزيز صدارتهما للمجموعة الأولى.

ويحتل إنبي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، متساويًا مع طلائع الجيش متصدر المجموعة بفارق الأهداف. ويدخل الفريق البترولي المباراة بمعنويات مرتفعة عقب فوزه المهم على الأهلي بهدف دون رد في الجولة الافتتاحية.

على الجانب الآخر، يطمح طلائع الجيش لمواصلة انطلاقته القوية في البطولة، بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون مقابل.

وفي المجموعة الثانية، يحل فريق بيراميدز ضيفًا على الجونة في الخامسة مساء السبت، على استاد خالد بشارة بمدينة الجونة.

ويسعى بيراميدز لتصحيح المسار وتعويض خسارته الثقيلة في الجولة الأولى أمام البنك الأهلي بنتيجة 6-1، من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على التأهل.

في المقابل، يدخل الجونة اللقاء بثقة كبيرة، بعد فوزه اللافت خارج أرضه على الإسماعيلي بنتيجة 3-1 في الجولة الماضية، ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية جديدة.

إنبي × طلائع الجيش

1: انطلقت المباراة.

15: مرور ربع ساعة ولا يزال التعادل السلبي قائمًا.

الجونة × بيراميدز

1: انطلقت المباراة.

15: مرور ربع ساعة ولا يزال التعادل السلبي قائمًا.