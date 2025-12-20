أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة حرس الحدود، مساء اليوم السبت، ببطولة كأس الرابطة المصرية.

وتقام مباراة الزمالك ضد حرس الحدود على ستاد المقاولون العرب في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

وكان الزمالك بدأ مشواره في كأس الرابطة بالتعادل مع كهرباء الإسماعيلية (3-3)، بينما كان حرس الحدود "باي" في الجولة الأولى.

وشهد تشكيل الزمالك عودة محمود حمدي "الونش" بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مصر ببطولة كأس العرب، ولم تحدث أي تغييرات أخرى مقارنة بلقاء كهرباء الإسماعيلية الماضي.

وجاء تشكيل الزمالك ضد حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: بارون أوشينج، محمود حمدي الونش، هشام فؤاد، أحمد عبد الرحيم إيشو.

خط الوسط: محمود جهاد - سيف جعفر - آدم كايد.

خط الهجوم: أحمد شريف - عمرو ناصر - خوان بيزيرا.

ويجلس على دكة بدلاء الزمالك كل من: "محمد عواد، عمر جابر، محمد إبراهيم، السيد أسامة، أنس وائل، أحمد صفوت، محمد حمد، ناصر منسي، وعدي الدباغ".

