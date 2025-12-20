المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشكيل الزمالك.. تغيير وحيد أمام حرس الحدود.. ومنسي والدباغ على دكة البدلاء

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:57 م 20/12/2025 تعديل في 07:02 م
غرفة ملابس الزمالك قبل لقاء حرس الحدود

غرفة ملابس الزمالك قبل لقاء حرس الحدود

أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة حرس الحدود، مساء اليوم السبت، ببطولة كأس الرابطة المصرية.

وتقام مباراة الزمالك ضد حرس الحدود على ستاد المقاولون العرب في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

وكان الزمالك بدأ مشواره في كأس الرابطة بالتعادل مع كهرباء الإسماعيلية (3-3)، بينما كان حرس الحدود "باي" في الجولة الأولى.

طالع ترتيب مجموعات كأس الرابطة من هنا

وشهد تشكيل الزمالك عودة محمود حمدي "الونش" بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مصر ببطولة كأس العرب، ولم تحدث أي تغييرات أخرى مقارنة بلقاء كهرباء الإسماعيلية الماضي.

وجاء تشكيل الزمالك ضد حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: بارون أوشينج، محمود حمدي الونش، هشام فؤاد، أحمد عبد الرحيم إيشو.

خط الوسط: محمود جهاد - سيف جعفر - آدم كايد.

خط الهجوم: أحمد شريف - عمرو ناصر - خوان بيزيرا.

ويجلس على دكة بدلاء الزمالك كل من: "محمد عواد، عمر جابر، محمد إبراهيم، السيد أسامة، أنس وائل، أحمد صفوت، محمد حمد، ناصر منسي، وعدي الدباغ".

تابع كل جديد عن بطولة أمم أفريقيا 2025 من هنا

طالع جدول مباريات كأس أمم أفريقيا من هنا

جدول مجموعات أمم أفريقيا 2025

موعد مباراة الزمالك موعد مباراه الزمالك موعد مباراه الزمالك اليوم موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود الزمالك وحرس الحدود كاس عاصمة مصر كأس الرابطة

