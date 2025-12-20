المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 0
19:30
ليفربول

ليفربول

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

1 0
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإسباني
أوساسونا

أوساسونا

0 0
19:30
ألافيس

ألافيس

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

0 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
روما

روما

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

2 0
17:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 2
14:30
تشيلسي

تشيلسي

أقطاي يقود إنبي للفوز على طلائع الجيش بثنائية مثيرة في كأس الرابطة

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:14 م 20/12/2025
إنبي ومودرن سبورت

إنبي يحقق الفوز على طلائع الجيش

على ملعب استاد بتروسبورت، حقق فريق إنبي فوزًا مثيرًا على طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، في مباراة عكست قوة المنافسة وصعوبة الخروج بالنقاط الثلاث.

أحداث المباراة

انطلقت المباراة وسط ضغط من كلا الفريقين، وحافظت الدقائق الأولى على التعادل السلبي حتى منتصف الشوط الأول، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 0-0.

مع انطلاق الشوط الثاني، سجل غيث المدادة الهدف الأول لطلائع الجيش في الدقيقة 48، ما منح الفريق العسكري أفضلية على الملعب.

لكن إنبي رد بقوة في الدقائق الأخيرة، حيث سجل أقطاي عبد الله هدف التعادل في الدقيقة 89، ثم أضاف هدف الفوز الثاني في الدقيقة 90+2، ليقلب الطاولة على طلائع الجيش ويضمن الثلاث نقاط المهمة.

الفوز رفع رصيد إنبي إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى، متساويًا مع فاركو متصدر الترتيب بفارق الأهداف.

وسبق للفريق البترولي أن بدأ مشواره في البطولة بفوز مهم على الأهلي بهدف دون رد في الجولة الأولى.

على الجانب الآخر، كان طلائع الجيش قد حقق الفوز في الجولة الأولى على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون مقابل.

وتضم المجموعة الأولى أندية الأهلي، فاركو، طلائع الجيش، إنبي، المقاولون العرب، غزل المحلة، وسيراميكا كليوباترا.

طلائع الجيش إنبي كأس رابطة الأندية إنبي ضد طلائع الجيش

