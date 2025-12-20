على ملعب استاد بتروسبورت، حقق فريق إنبي فوزًا مثيرًا على طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، في مباراة عكست قوة المنافسة وصعوبة الخروج بالنقاط الثلاث.

أحداث المباراة

انطلقت المباراة وسط ضغط من كلا الفريقين، وحافظت الدقائق الأولى على التعادل السلبي حتى منتصف الشوط الأول، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 0-0.

مع انطلاق الشوط الثاني، سجل غيث المدادة الهدف الأول لطلائع الجيش في الدقيقة 48، ما منح الفريق العسكري أفضلية على الملعب.

لكن إنبي رد بقوة في الدقائق الأخيرة، حيث سجل أقطاي عبد الله هدف التعادل في الدقيقة 89، ثم أضاف هدف الفوز الثاني في الدقيقة 90+2، ليقلب الطاولة على طلائع الجيش ويضمن الثلاث نقاط المهمة.

الفوز رفع رصيد إنبي إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى، متساويًا مع فاركو متصدر الترتيب بفارق الأهداف.

وسبق للفريق البترولي أن بدأ مشواره في البطولة بفوز مهم على الأهلي بهدف دون رد في الجولة الأولى.

على الجانب الآخر، كان طلائع الجيش قد حقق الفوز في الجولة الأولى على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون مقابل.

وتضم المجموعة الأولى أندية الأهلي، فاركو، طلائع الجيش، إنبي، المقاولون العرب، غزل المحلة، وسيراميكا كليوباترا.