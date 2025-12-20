يقدم موقع يلا كورة تغطية مباشرة لمواجهة قوية اليوم، تجمع فريقي سموحة والاتحاد السكندري، لحساب منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

ويواجه نادي الاتحاد السكندري فريق سموحة في الثامنة مساء اليوم، الجمعة، على استاد الإسكندرية، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة سموحة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: مؤمن شريف - عبد الغني محمد - محمود علاء - أبو بكر اليادي

خط الوسط: مصطفى إبراهيم - أحمد عاطف - أحمد ناجي

خط الهجوم: نور علاء - فادي فريد - سيفوري إيزاك.

فيما يدخل سموحة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: شريف رضا - محمد دبش - ميدو مصطفى - يوسف عفيفي

خط الوسط: عمرو السيسي - سمير فكري - خالد الغندور

خط الهجوم: محمد كونيه - حسام أشرف - بابي بادجي.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة كأس عاصمة مصر، برصيد نقطة واحدة من تعادل في الجولة الأولى، فيما يحتل سموحة المركز الأخير بلا نقاط، من هزيمته في الجولة نفسها.

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 17: القائم الأيسر لمرمى الاتحاد السكندري يتصدى لفرصة هدف مؤكد بعد رأسية قوية

الدقيقة 29: استراحة شرب المياه

الدقيقة 31: عودة المباراة

