تعادل نادي الاتحاد السكندري سلبيًا في مباراته أمام سموحة، بالمباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على استاد الإسكندرية، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب فريق سموحة، خصوصًا في الشوط الثاني.

وتصدى القائم الأيسر لمرمى محمود جنش، حارس فريق الاتحاد السكندري لفرصة هدف مؤكد لنادي سموحة، كانت من رأسية متقنة في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 85، انفرد بابي بادجي، لاعب سموحة بمرمى الاتحاد السكندري، إلا أنه سدد كرة قوية في أسفل القائم الأيمن، لتتحول الكرة إلى ركلة مرمى.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد نادي الاتحاد السكندري إلى النقطة الثانية التي يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعته ببطولة كأس رابطة الأندية، فيما ارتفع رصيد سموحة إلى النقطة الأولى.

ويتواجد فريقا سموحة والاتحاد السكندري بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر، مع فرق، الزمالك، والمصري البورسعيدي، وزد، وكهرباء الإسماعيلية، وحرس الحدود.