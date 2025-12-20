المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

1 2
19:30
ليفربول

ليفربول

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

2 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

0 0
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

0 0
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

0 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الإسباني
أوساسونا

أوساسونا

3 0
19:30
ألافيس

ألافيس

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 0
21:45
روما

روما

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

2 0
17:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 2
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

القائمان يؤمنان تعادلا سلبيا للاتحاد السكندري أمام سموحة في الدوري

رائد سمير

كتب - رائد سمير

07:26 م 20/12/2025 تعديل في 10:07 م
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري - صورة أرشيفية

تعادل نادي الاتحاد السكندري سلبيًا في مباراته أمام سموحة، بالمباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على استاد الإسكندرية، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب فريق سموحة، خصوصًا في الشوط الثاني.

وتصدى القائم الأيسر لمرمى محمود جنش، حارس فريق الاتحاد السكندري لفرصة هدف مؤكد لنادي سموحة، كانت من رأسية متقنة في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 85، انفرد بابي بادجي، لاعب سموحة بمرمى الاتحاد السكندري، إلا أنه سدد كرة قوية في أسفل القائم الأيمن، لتتحول الكرة إلى ركلة مرمى.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد نادي الاتحاد السكندري إلى النقطة الثانية التي يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعته ببطولة كأس رابطة الأندية، فيما ارتفع رصيد سموحة إلى النقطة الأولى.

ويتواجد فريقا سموحة والاتحاد السكندري بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر، مع فرق، الزمالك، والمصري البورسعيدي، وزد، وكهرباء الإسماعيلية، وحرس الحدود.

مباراة الاتحاد السكندري القادمة
الاتحاد السكندري سموحة كأس رابطة الأندية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
إيفرتون

إيفرتون

0 0
أرسنال

أرسنال

3

تمريرات بين لاعبي أرسنال وسط الملعب للسيطرة على الكرة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg