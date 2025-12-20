خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا قاتلًا في كأس الرابطة المصرية وذلك على حساب حرس الحدود بنتيجة 2-1، مساء اليوم السبت.

وأقيمت مباراة الزمالك ضد حرس الحدود على ستاد المقاولون العرب لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة 2025-2026.

تشكيل مباراة الزمالك وحرس الحدود

دخل الزمالك المباراة بتشكيلة مكونة من: "مهدي سليمان، بارون أوشينج، محمود حمدي الونش، هشام فؤاد، أحمد عبد الرحيم إيشو، محمود جهاد، سيف جعفر ، آدم كايد، أحمد شريف ، عمرو ناصر ، خوان بيزيرا".

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي: "عمرو شعبان، محمد بيومي، إسلام أبو سليمة، إبراهيم عبد الحكيم، فوزي الحناوي، محمد أشرف روقا، أحمد الشيخ، محمد حسن، معتز محمد، عمرو جمال، محمد النجيلي".

أهدر حرس الحدود هدفا في الدقيقة 14 بعد انفراد لأحمد الشيخ وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن أنقذ مهدي سليمان مرمى الزمالك.

وفي الدقيقة 16 افتتح الزمالك التسجيل بعد كرة عرضية من ركنية نفذها بيزيرا ثم رأسية من عمرو ناصر داخل منطقة الجزاء إلى داخل شباك حرس الحدود، لتصبح النتيجة 1-0.

ويعد هذا الهدف هو الثالث لعمرو ناصر مع الزمالك خلال 11 مباراة.

وشهدت الدقيقة 28 فرصة هدف للزمالك بعد كرة طولية واستلام من بيزيرا الذي انطلق بالكرة ثم سدد ولكن مرت بجوار مرمى الحرس.

وفي الدقيقة 35 أهدر الزمالك انفرد صريح بعد انطلاقة من عمرو ناصر ووصل لمنطقة الجزاء ولكن تصدى لها حارس حرس الحدود.

ونجح حرس الحدود في معاقبة الزمالك في الدقيقة 37 بعد تسجيل هدف التعادل عن محمد بيومي، لتصبح النتيجة 1-1.

وحاول الزمالك العودة للتقدم في الدقيقة 42 بعد كرة عرضية من ركلة ركنية وانتهت بتسديدة من آدم كايد داخل منطقة الجزاء ولكن مرت الكرة أعلى العارضة بقليل.

وفي الدقيقة 45+3 أهدر الزمالك الهدف الثاني بعد كرة عرضية وقابلها سيف جعفر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى حارس حرس الحدود ببراعة.

وانتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الزمالك وحرس الحدود بنتيجة 1-1.

وأهدر حرس الحدود الهدف الثاني في الدقيقة 51 بعد كرة عرضية وقابلها أحمد الشيخ بتسديدة قوية وتصدى لها مهدي سليمان وارتدت الكرة وسددها مرة أخرى ولكن مرت الكرة أعلى العارضة.

وشهدت الدقيقة 67 مشاركة ناصر منسي وعمر جابر وخروج عمرو ناصر وأوشينج.

واحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح الزمالك بعد سقوط بيزيرا داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 69.

وبعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو لمراجعة اللقطة وقرر إلغاء ضربة الجزاء.

وفي الدقيقة 74 أهدر حرس الحدود فرصة هدف بعد انطلاقة من أحمد الشيخ ووصل لحدود منطقة الجزاء ثم سدد الكرة ولكن أنقذ مهدي سليمان مرماه.

وشهدت الدقيقة 90+6 احتساب ضربة جزاء قاتلة للزمالك بعد سقوط بيزيرا داخل منطقة الجزاء قبل أن يتراجع الحكم ويحتسب المخالفة على حدود منطقة الجزاء.

هدف قاتل لناصر منسي

وفي الدقيقة 90+9 سجل ناصر منسي هدفا قاتلا لصالح الزمالك في شباك حرس الحدود.

وجاء هدف الزمالك الثاني بعد كرة عرضية من بيزيرا من ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء وارتقاء ورأسية من ناصر منسي إلى داخل شباك حرس الحدود.

وانتهت أحداث المباراة بفوز الزمالك على حرس الحدود بنتيجة 2-1، ليحصد الفريق الأبيض أول انتصار بكأس الرابطة هذا الموسم بعد التعادل في الجولة الأولى ضد كهرباء الإسماعيلية.