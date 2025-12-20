المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

0 1
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

2 1
21:45
روما

روما

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

3 0
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

2 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

1 2
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

2 0
17:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 2
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الأول بعد 6 أشهر.. ناصر منسي يقص شريط أهدافه مع الزمالك هذا الموسم

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:20 م 20/12/2025
ناصر منسي

ناصر منسي

سجل ناصر منسي، هدف الزمالك الثاني أمام حرس الحدود، في مباراة التي جمعت الفريقين في كأس رابطة الأندية.

وأقيمت مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، على ملعب المقاولون العرب، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية.

وجاء هدف ناصر منسي في الدقيقة 90+6، من ضربة رأسية قوية من داخل منطقة الجزاء.

ودخل ناصر منسي بدبلًا في مباراة الزمالك أمام حرس الحدود، بدلًا من عمرو ناصر في الدقيقة 67.

ناصر منسي يعود للتسجيل مع الزمالك بعد 198 يومًا من الصيام (6 أشهر).

كان هدف ناصر منسي الأخير بقميص الزمالك يوم 5 يونيو الماضي في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

ويرتبط ناصر منسي بالرحيل عن نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعاني ناصر منسي من قلة المشاركة مع نادي الزمالك هذا الموسم.

وشارك ناصر منسي في 7 مباريات مع الزمالك هذا الموسم، وسجل هدفًا ولم يصنع.

الزمالك حرس الحدود ناصر منسي كأس رابطة الأندية

التعليقات

مباشر
إيفرتون

إيفرتون

0 1
أرسنال

أرسنال

70

اوووو القائم يمنع أرسنال من هدف للمرة الثاني بعد تسديدة قوية من زوبيميندي داخل منطقة الجزاء وتصطدم الكرة في القائم الأيسر لحارس لإيفرتون

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
