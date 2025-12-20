سجل ناصر منسي، هدف الزمالك الثاني أمام حرس الحدود، في مباراة التي جمعت الفريقين في كأس رابطة الأندية.

وأقيمت مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، على ملعب المقاولون العرب، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية.

وجاء هدف ناصر منسي في الدقيقة 90+6، من ضربة رأسية قوية من داخل منطقة الجزاء.

ودخل ناصر منسي بدبلًا في مباراة الزمالك أمام حرس الحدود، بدلًا من عمرو ناصر في الدقيقة 67.

ناصر منسي يعود للتسجيل مع الزمالك بعد 198 يومًا من الصيام (6 أشهر).

كان هدف ناصر منسي الأخير بقميص الزمالك يوم 5 يونيو الماضي في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

ويرتبط ناصر منسي بالرحيل عن نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعاني ناصر منسي من قلة المشاركة مع نادي الزمالك هذا الموسم.

وشارك ناصر منسي في 7 مباريات مع الزمالك هذا الموسم، وسجل هدفًا ولم يصنع.