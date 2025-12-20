يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك آخر مواجهاته في عام 2025 عندما يلعب مع سموحة في المباراة المقبلة بكأس الرابطة المصرية.

وفاز الزمالك على حرس الحدود بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم السبت، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة 2025-2026.

وكان الزمالك بدأ مشواره في كأس الرابطة بالتعادل الإيجابي أمام كهرباء الإسماعيلية (3-3) قبل الفوز على حرس الحدود (2-1).

وتضم المجموعة الثالثة في كأس الرابطة كل من الزمالك، المصري، زد، الاتحاد السكندري، كهرباء الإسماعيلية، سموحة، وحرس الحدود.

طالع ترتيب مجموعات كأس الرابطة من هنا

موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد سموحة

تقام مباراة الزمالك وسموحة على استاد المقاولون العرب يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.

وتنطلق أحداث مباراة الزمالك وسموحة في الثامنة مساءً وهي الأخيرة للفارس الأبيض في عام 2025.

جدير بالذكر أن أول مباراة للزمالك في عام 2026 ستكون ضد الاتحاد السكندري يوم 1 يناير بالجولة الرابعة من كأس الرابطة.

