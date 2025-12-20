المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
المواجهة الأخيرة في 2025.. موعد مباراة الزمالك المقبلة بكأس الرابطة

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:29 م 20/12/2025
الزمالك

الزمالك

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك آخر مواجهاته في عام 2025 عندما يلعب مع سموحة في المباراة المقبلة بكأس الرابطة المصرية.

وفاز الزمالك على حرس الحدود بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم السبت، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة 2025-2026.

وكان الزمالك بدأ مشواره في كأس الرابطة بالتعادل الإيجابي أمام كهرباء الإسماعيلية (3-3) قبل الفوز على حرس الحدود (2-1).

وتضم المجموعة الثالثة في كأس الرابطة كل من الزمالك، المصري، زد، الاتحاد السكندري، كهرباء الإسماعيلية، سموحة، وحرس الحدود.

طالع ترتيب مجموعات كأس الرابطة من هنا

موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد سموحة

تقام مباراة الزمالك وسموحة على استاد المقاولون العرب يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.

وتنطلق أحداث مباراة الزمالك وسموحة في الثامنة مساءً وهي الأخيرة للفارس الأبيض في عام 2025.

جدير بالذكر أن أول مباراة للزمالك في عام 2026 ستكون ضد الاتحاد السكندري يوم 1 يناير بالجولة الرابعة من كأس الرابطة.

تابع كل جديد عن بطولة أمم أفريقيا 2025 من هنا

طالع جدول مباريات كأس أمم أفريقيا من هنا

جدول مجموعات أمم أفريقيا 2025

ترتيب مجموعة الزمالك مباراة الزمالك اليوم الزمالك اليوم موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود الزمالك وحرس الحدود مباراة الزمالك اليوم مباشر zamalek sc مباراة الزمالك القادمة كاس عاصمه مصر

