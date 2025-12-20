المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

0 1
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

2 1
21:45
روما

روما

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

3 0
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

2 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

1 2
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

2 0
17:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 2
14:30
تشيلسي

تشيلسي

ترتيب مجموعة بيراميدز في كأس رابطة الأندية بعد الجولة الثانية

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:33 م 20/12/2025
بيراميدز

بيراميدز يخسر في رابطة الأندية

أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، بعدما شهدت الجولة مفاجآت بارزة في سباق المنافسة على بطاقتي التأهل.

وعلى ملعب استاد خالد بشارة بمدينة الجونة، حقق فريق الجونة فوزًا مهمًا على ضيفه بيراميدز بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وجاء هدف التقدم للجونة في الدقيقة 23، بعدما سجل زياد هيثم، حارس مرمى بيراميدز، هدفًا بالخطأ في مرماه، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل الجونة سيطرته على مجريات اللعب، ونجح علي الزهدي في تعزيز التقدم بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 48، ليؤكد تفوق فريقه ويحسم المواجهة لصالحه.

وكان بيراميدز قد استهل مشواره في البطولة بخسارة قاسية أمام البنك الأهلي بنتيجة 6-1، بينما دخل الجونة اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه خارج ملعبه على الإسماعيلي بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى.

ترتيب مجموعة بيراميدز في كأس رابطة الأندية

وبهذه النتيجة، عزز الجونة صدارته للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على بتروجيت صاحب المركز الثاني، في حين تذيل بيراميدز جدول الترتيب دون أي نقاط بعد مرور جولتين.

للتعرف على جدول ترتيب المجموعة الثانية كاملًا في بطولة كأس رابطة الأندية، اضغط هنا.

الجونة بيراميدز كأس رابطة الأندية ترتيب مجموعة بيراميدز بيراميدز ضد الجونة

التعليقات

