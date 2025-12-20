المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

0 1
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

2 1
21:45
روما

روما

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

3 0
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

2 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

1 2
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

2 0
17:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 2
14:30
تشيلسي

تشيلسي

بعد الفوز على حرس الحدود.. أول قرار من أحمد عبد الرؤوف للاعبي الزمالك

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:01 م 20/12/2025
الزمالك وحرس الحدود

الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الأحد، بعد الفوز على حرس الحدود في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الاثنين المقبل على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة سموحة، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد المقاولون العرب في الجولة الثالثة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان  فريق الزمالك فاز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف  في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد المقاولون العرب في الجولة الثانية لمباريات كأس عاصمة مصر ليرفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم صدارة  المجموعة.

وكان الزمالك بدأ مشواره في كأس الرابطة بالتعادل مع كهرباء الإسماعيلية (3-3)، بينما كان حرس الحدود "باي" في الجولة الأولى.

وتضم المجموعة الثالثة في كأس الرابطة كل من الزمالك، المصري، زد، الاتحاد السكندري، كهرباء الإسماعيلية، سموحة، وحرس الحدود.

 

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك حرس الحدود أحمد عبد الرؤوف

