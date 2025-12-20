قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الأحد، بعد الفوز على حرس الحدود في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الاثنين المقبل على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة سموحة، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد المقاولون العرب في الجولة الثالثة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان فريق الزمالك فاز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد المقاولون العرب في الجولة الثانية لمباريات كأس عاصمة مصر ليرفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.

وكان الزمالك بدأ مشواره في كأس الرابطة بالتعادل مع كهرباء الإسماعيلية (3-3)، بينما كان حرس الحدود "باي" في الجولة الأولى.

وتضم المجموعة الثالثة في كأس الرابطة كل من الزمالك، المصري، زد، الاتحاد السكندري، كهرباء الإسماعيلية، سموحة، وحرس الحدود.