المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

- -
21:00
جزر القمر

جزر القمر

الدوري الإسباني
فياريال

فياريال

- -
17:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
15:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
أودينيزي

أودينيزي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

عبد الناصر محمد: اللاعبون لا يتقاضون مستحقاتهم.. وكلنا هنا من أجل الزمالك

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

11:44 م 20/12/2025
عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك

عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك

أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، أنه حافظ على ثباته الانفعالي خلال مواجهة الفريق الأبيض مع حرس الحدود، في إطار منافسات بطولة كأس الرابطة، مشيرًا إلى أن لاعبو القلعة البيضاء لا يحصلون على مستحقاتهم، لكن الجميع يعمل من أجل الزمالك.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات للصحفيين عقب مباراة الزمالك وحرس الحدود، تعليقًا على هدوءه أثناء اللقاء: "أنا شبعت من كرة القدم، أعمل في هذا المجال منذ 40 عامًا".

وأضاف: "لن أفعل مثلما يفعل الآخرون، لأن هذه الأمور من الممكن أن تنقلب ضد".

وأتم: "المنظومة كلها ضدنا، ويكفي سحب أرض النادي في أكتوبر، اللاعبون لا يتقاضون مستحقاتهم المالية، لكن كلنا هنا من أجل الزمالك".

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك عبد الناصر محمد لاعبو الزمالك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg