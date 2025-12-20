أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، أنه حافظ على ثباته الانفعالي خلال مواجهة الفريق الأبيض مع حرس الحدود، في إطار منافسات بطولة كأس الرابطة، مشيرًا إلى أن لاعبو القلعة البيضاء لا يحصلون على مستحقاتهم، لكن الجميع يعمل من أجل الزمالك.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات للصحفيين عقب مباراة الزمالك وحرس الحدود، تعليقًا على هدوءه أثناء اللقاء: "أنا شبعت من كرة القدم، أعمل في هذا المجال منذ 40 عامًا".

وأضاف: "لن أفعل مثلما يفعل الآخرون، لأن هذه الأمور من الممكن أن تنقلب ضد".

وأتم: "المنظومة كلها ضدنا، ويكفي سحب أرض النادي في أكتوبر، اللاعبون لا يتقاضون مستحقاتهم المالية، لكن كلنا هنا من أجل الزمالك".