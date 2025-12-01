المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
طبيب الأهلي يعلن تفاصيل إصابة طاهر.. وتعافي أفشة من آلام عضلة السمانة

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:19 م 21/12/2025
طاهر الأهلي صنداونز

طاهر محمد طاهر - لاعب الأهلي

أعلن أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، إصابة طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأحمر، بعد مباراة الفريق ضد سيراميكا كليوباترا.

وكان الأهلي قد انتصر على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة 2025-26.

وقال أحمد جاب الله في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي: "طاهر محمد طاهر اكتفى بأداء مجموعة من التدريبات الاستشفائية على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم".

وأضاف طبيب الأهلي: "طاهر كان قد اشتكى من آلام بسيطة في الركبة، عقب مشاركته في مباراة سيراميكا كليوباترا".

وفي نفس السياق، أعلن طبيب الأهلي تعافي محمد مجدي أفشة من آلام عضلة السمانة التي عانى منها بعد الإصابة مع منتخب مصر الثاني الذي شارك في كأس العرب 2025.

وأنهى طبيب الأهلي: "محمد مجدي أفشة تعافى تماما من آلام عضلة السمانة وشارك بصورة طبيعية في التدريبات".

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد، بمدينة نصر، بعدما منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة عقب مباراة سيراميكا كليوباترا الماضية.

ويلتقي الأهلي مع غزل المحلة مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب المحلة ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة كأس الرابطة التي تلعب نظرا لتوقف بطولة الدوري وكأس مصر بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي غزل المحلة كأس الرابطة طاهر محمد طاهر محمد مجدي أفشة أحمد جاب الله

