كلام فى الكورة
ضمنها مباراتي الأهلي والزمالك.. تعديل في مواجهات الجولة الثالثة بكأس الرابطة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

05:20 م 21/12/2025
عمرو ناصر خلال مباراة الأهلي والزمالك

مباراةالأهلي والزمالك الماضية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره فريق غزل المحلة، ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة 2025.

تعديل مباراتي الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي ضد غزل المحلة، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، كان مقررًا له يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الثامنة مساءً على ملعب غزل المحلة.

بينما تم تعديل موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة، لتنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً بدلًا من الثامنة.

بينما مباراة الزمالك وسموحة، التي كان معلنًا عن إقامتها في تمام الثامنة مساء الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، تم إجراء تعديلًا بإقامتها مساء الخميس على ستاد المقاولون العرب.

مواعيد مباريات كأس الرابطة

وتأتي مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس الرابطة، كما يلي:

غزل المحلة ضد الأهلي، الخامسة مساء الثلاثاءـ على ملعب الغزل.

كهرباء الإسماعيلية ضد الاتحاد السكندري، الخامسة مساء الأربعاء، على ستاد السلام.

المقاولون العرب ضد طلائع الجيش، الثامنة مساء الأربعاء، على ستاد المقاولون.

حرس الحدود ضد المصري، الخامسة مساء الخميس، على ستاد السويس الجديد.

الجونة ضد البنك الأهلي، الخامسة مساء الخميس، على ستاد خالد بشارة.

الزمالك ضد سموحة، الثامنة مساء الخميس، على ستاد المقاولون العرب.

بيراميدز ضد الإسماعيلي، الثامنة مساء الخميس، على ستاد السلام.

الأهلي الزمالك كأس رابطة الأندية مباراة الأهلي وغزل المحلة

