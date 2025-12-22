أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة مباراة الأهلي ضد نظيره فريق غزل المحلة، ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية.

الأهلي يحل ضيفًا على نظيره غزل المحلة، في مباراة تقام بحلول الخامسة مساء غد الثلاثاء، على ملعب المحلة، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.

قائمة الأهلي

قائمة الأهلي لمباراة غزل المحلة، تشهد تواجد مجموعة من الشباب، إلى جانب حسين الشحات ومصطفى العش.

حيث إن قائمة الأهلي التي ستواجه غزل المحلة، تشهد غياب غالبية لاعبي الفريق الأول، ليكون قائمة المارد الأحمر عبارة عن مجموعة من الشباب، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: سيحا، حازم جمال.

خط الدفاع: مصطفى العش، أحمد عابدين، إبراهيم الأسيوطي، ياسين عاطف، حمزة الدجوي، محمود لبيب، مهند الشامي.

خط الوسط: إبراهيما كاظم، هشام مصطفى، إبراهيم عادل، بلال عطية، محمد عاطف، محمد عاطف، إياد مدحت، عمر العدوي، عمر معوض.

خط الهجوم: حسين الشحات، زعلوك، حمزة عبد الكريم، محمد رأفت.

وكان الأهلي قد فاز على سيراميكا كليوباترا (1-0)، في المباراة الماضية التي جمعت بين الفريقين، الجمعة الماضية، بالجولة الثانية من دور المجموعات.