"برنامج تأهيلي وتعافي من آلام".. طبيب الأهلي يوضح موقف طاهر وكريم فؤاد

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:25 م 22/12/2025
طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي

طاهر محمد طاهر - لاعب الأهلي

أعلن أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، تعافي طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأحمر من إصابة الركبة التي عانى منها مؤخرًا.

ويستعد الأهلي مساء الغد الثلاثاء، لمواجهة غزل المحلة في بطولة كأس الرابطة 2025-26.

وشهدت تدريبات الأهلي انتظام طاهر محمد طاهر في المران الجماعي.

وأوضح أحمد جاب الله أن طاهر تعافى من آلام الركبة بعدما خضع اللاعب لبرنامج علاجي، ومن ثم شارك في المران الجماعي للفريق اليوم كاملًا.

أما فيما يخص كريم فؤاد.. قال طبيب الأهلي: "يؤدي تدريبات التأهيل في «الجيم» ضمن البرنامج المحدد له للتخلص من إصابته بجزع في الرباط الصليبي والرباط الداخلي للركبة".

يشار إلى أن كريم فؤاد يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي الذي يخضع له على هامش المران الجماعي.

وكان الأهلي قد فاز على سيراميكا كليوباترا (1-0)، في المباراة الماضية التي جمعت بين الفريقين، الجمعة الماضية، بالجولة الثانية من دور المجموعات.

يذكر أن قائمة الأهلي لمباراة غزل المحلة شهدت تواجد عدد كبير من اللاعبين الشباب. (للتعرف عليها اضغط هنا)

الأهلي غزل المحلة كأس الرابطة طاهر محمد طاهر كريم فؤاد أحمد جاب الله

