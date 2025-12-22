المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
السعيد على رأسهم.. ثلاثي الزمالك يواصل التأهيل استعدادا لسموحة بكأس الرابطة

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

08:13 م 22/12/2025
الزمالك وحرس الحدود

لاعبو الزمالك من مباراة حرس الحدود الماضية

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الإثنين، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة سموحة المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

مران الزمالك

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد عبد الرؤوف على رفع الحمل البدني للاعبين بعد العودة من الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق بعد الفوز على حرس الحدود في المباراة السابقة.

وتولى نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.

وبعد ذلك قسم الجهاز الفني اللاعبين لعدة مجموعات لخوض تدريبات فنية وخططية، في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة أمام سموحة.

وحرص أحمد عبد الرؤوف على توجيه اللاعبين باستمرار خلال الفقرة الفنية، قبل خوض تقسيمة في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الخططية.

استمرار تأهيل الثلاثي

وفي سياق متصل واصل عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا وأحمد ربيع ثلاثي الفريق أداء التدريبات التأهيلية على هامش المران لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سموحة، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد المقاولون العرب في الجولة الثالثة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك نادي الزمالك كأس رابطة الأندية

