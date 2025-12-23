يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة غزل المحلة، في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

وتقام مباراة مصر وغزل المحلة، على ستاد المحلة، في تمام الخامسة على ستاد المحلة في الجولة الثالثة.

ويدخل الأهلي مباراة غزل المحلة، بقيادة ييس توروب، بقائمة كاملة باللاعبين الشباب، باستثاء حسين الشحات.

وأعلن توروب، قائمة النادي الأهلي، بلاعبين من فرق 2005 و2006 و2007، في محاولة لاكتشاف عناصر جديدة، بالإضافة إلى إراحة اللاعبين قبل مباراة كأس مصر أمام المصرية للاتصالات.

ويرغب ييس توروب، في منح لاعبي الأهلي الأساسيين، قبل مواجهة المصرية للاتصالات في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويعتمد توروب، عل بعض لاعبي الشباب، في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين، لتواجدهم مع منتخباتهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويتحدى الأهلي غزل المحلة، بقائمة لاعبيه الشباب، الذي يدعمهم حسين الشحات كلاعب خبرة.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا صعبًا أمام سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد.

ويلعب الأهلي، ضمن المجموعة الأولى التي تضم كل من، فاركو، وسيراميكا كليوباترا، وإنبي، وطلائع الجيش، ووغزل المحلة، والمقاولون العرب.

بطاقة المباراة

المباراة: الأهلي ضد غزل المحلة.

الحدث: كأس رابطة الأندية.

الموعد: الخامسة مساء

اليوم: الثلاثاء

المكان: استاد غزل المحلة.

الحكم: محمود بسيوني.

القناة الناقلة: أون سبورت 1.