يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ثالث المباريات في بطولة كأس الرابطة المصرية عندما يلتقي مع غزل المحلة، اليوم الثلاثاء.

ويدخل الأهلي مباراة غزل المحلة بقائمة كاملة من اللاعبين الشباب، باستثاء حسين الشحات ومصطفى العش.

وخاض المارد الأحمر مواجهتين بكأس الرابطة، خسر في الأولى أمام إنبي بهدف دون رد قبل أن ينتصر على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0.

وكان غزل المحلة خاض لقاء وحيد أمام فاركو وخسره بهدف دون رد.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى بكأس الرابطة، إلى جانب فاركو، طلائع الجيش، إنبي، سيراميكا كليوباترا، المقاولون العرب، وغزل المحلة.

قائمة الأهلي ضد غزل المحلة

حراسة المرمى: سيحا، حازم جمال.

خط الدفاع: مصطفى العش، أحمد عابدين، إبراهيم الأسيوطي، ياسين عاطف، حمزة الدجوي، محمود لبيب، مهند الشامي.

خط الوسط: إبراهيما كاظم، هشام مصطفى، إبراهيم عادل، بلال عطية، محمد عاطف، محمد عاطف، إياد مدحت، عمر العدوي، عمر معوض.

خط الهجوم: حسين الشحات، زعلوك، حمزة عبد الكريم، محمد رأفت.

موعد مباراة غزل المحلة ضد الأهلي

يحل الأهلي ضيفًا على غزل المحلة على استاد المحلة في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.

وتنطلق أحداث مباراة غزل المحلة والأهلي في تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء.

ويمكنكم متابعة مباراة الأهلي وغزل المحلة عبر قناة أون سبورت 1.