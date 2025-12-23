المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
موعد والقناة الناقلة لمباراة غزل المحلة ضد الأهلي في كأس الرابطة

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:57 ص 23/12/2025
الأهلي

الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ثالث المباريات في بطولة كأس الرابطة المصرية عندما يلتقي مع غزل المحلة، اليوم الثلاثاء.

ويدخل الأهلي مباراة غزل المحلة بقائمة كاملة من اللاعبين الشباب، باستثاء حسين الشحات ومصطفى العش.

وخاض المارد الأحمر مواجهتين بكأس الرابطة، خسر في الأولى أمام إنبي بهدف دون رد قبل أن ينتصر على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0.

وكان غزل المحلة خاض لقاء وحيد أمام فاركو وخسره بهدف دون رد.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى بكأس الرابطة، إلى جانب فاركو، طلائع الجيش، إنبي، سيراميكا كليوباترا، المقاولون العرب، وغزل المحلة.

طالع جدول ترتيب مجموعات كأس الرابطة من هنا

قائمة الأهلي ضد غزل المحلة

حراسة المرمى: سيحا، حازم جمال.

خط الدفاع: مصطفى العش، أحمد عابدين، إبراهيم الأسيوطي، ياسين عاطف، حمزة الدجوي، محمود لبيب، مهند الشامي.

خط الوسط: إبراهيما كاظم، هشام مصطفى، إبراهيم عادل، بلال عطية، محمد عاطف، محمد عاطف، إياد مدحت، عمر العدوي، عمر معوض.

خط الهجوم: حسين الشحات، زعلوك، حمزة عبد الكريم، محمد رأفت.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

موعد مباراة غزل المحلة ضد الأهلي

يحل الأهلي ضيفًا على غزل المحلة على استاد المحلة في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.

وتنطلق أحداث مباراة غزل المحلة والأهلي في تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء.

ويمكنكم متابعة مباراة الأهلي وغزل المحلة عبر قناة أون سبورت 1.

كأس الرابطة موعد مباراة الأهلي ترتيب مجموعة الأهلي موعد مباراه الأهلي الاهلي اليوم الأهلي اليوم مباراة الأهلي وغزل المحلة غزل المحلة ضد الأهلي

