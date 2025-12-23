المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

- -
17:00
بوتسوانا

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية
تونس

تونس

- -
22:00
أوغندا

أوغندا

كأس رابطة الأندية
غزل المحلة

غزل المحلة

- -
17:00
الأهلي

الأهلي

كأس الأمم الأفريقية
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30
بنين

بنين

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

- -
20:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

- -
14:30
وادي دجلة

وادي دجلة

بالمواعيد والملاعب.. جدول مباريات الجولة الثالثة من كأس الرابطة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:22 ص 23/12/2025
كأس الرابطة

كأس الرابطة

تستمر منافسات نسخة الموسم الحالي من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة (2025-2026)، التي انطلقت قبل أيام.

وينافس 21 ناديا من الدوري المصري الممتاز في كأس الرابطة هذا الموسم، موزعين على 3 مجموعات، تضم كل منها 7 أندية.

ويتأهل من كل مجموعة المتصدر والوصيف إلى ربع النهائي، بجانب أفضل فريقين بالمركز الثالث.

ومن المقرر أن يقام دور المجموعات على 7 جولات تستمر حتى منتصف شهر يناير المقبل، تزامنا مع إيقاف الدوري لمشاركة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.

وانتهت حتى الآن أول جولتين من دور المجموعات، فيما تنطلق الجولة الثالثة اليوم الثلاثاء.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة 2025-2026 بالمواعيد والملاعب.

جدول مباريات الجولة الثالثة من كأس الرابطة

الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

غزل المحلة × الأهلي - 5 مساء - استاد غزل المحلة

مودرن سبورت × وادي دجلة - 5 مساء - استاد بتروسبورت

الأربعاء 24 ديسمبر 2025

كهرباء الإسماعيلية × الاتحاد السكندري - 5 مساء - استاد السلام

فاركو × إنبي - 5 مساء - استاد حرس الحدود

المقاولون العرب × طلائع الجيش - 8 مساء - استاد المقاولون العرب

الخميس 25 ديسمبر 2025

المصري × حرس الحدود - 5 مساء - استاد السويس

الجونة × البنك الأهلي - 5 مساء - استاد خالد بشارة

بيراميدز × الإسماعيلي - 8 مساء - استاد السلام

الزمالك × سموحة - 8 مساء - استاد المقاولون العرب

