أعلن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، التشكيل الرسمي في مواجهة غزل المحلة، اليوم الثلاثاء، بكأس الرابطة المصرية.

ويحل الأهلي ضيفًا على غزل المحلة في الخامسة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بكأس الرابطة.

ويدخل الأهلي مباراة غزل المحلة بقائمة كاملة من اللاعبين الشباب، باستثاء حسين الشحات ومصطفى العش.

وخاض المارد الأحمر مواجهتين بكأس الرابطة، خسر في الأولى أمام إنبي بهدف دون رد قبل أن ينتصر على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0.

وكان غزل المحلة خاض لقاء وحيد أمام فاركو وخسره بهدف دون رد.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى بكأس الرابطة، إلى جانب فاركو، طلائع الجيش، إنبي، سيراميكا كليوباترا، المقاولون العرب، وغزل المحلة.

طالع جدول ترتيب مجموعات كأس الرابطة من هنا

وجاء تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة في كأس الرابطة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا

خط الدفاع: إبراهيم الأسيوطي، مصطفي العش، أحمد عابدين، مهند الشامي

خط الوسط: كاظم إبراهيما، إبراهيم عادل، عمر معوض

خط الهجوم: حسين الشحات، محمد رأفت، حمزة عبد الكريم

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: "حازم جمال وهشام مصطفى ومحمد زعلوك وياسين عاطف وبلال عطية ومحمد عاطف وإياد مدحت وحمزة الدجوي وعمر العدوي".

تشكيل غزل المحلة

أعلن علاء عبدالعال مدرب غزل المحلة التشكيلة الرسمية لمواجهة الأهلي وجاءت كالتالي:

"أحمد النفراوي، أحمد العش، أحمد شوشة، عبدالرحيم عموري، يحيى زكريا، موري توريه، بسام وليد، محمد إسلام "أرموشة"، رشاد العرفاوي، سعيدي كيبو، جريندو".