تقنية الفيديو تفسد أول أفراح "إبراهيما كاظم" مع الأهلي

كاد إبراهيما كاظم، لاعب النادي الأهلي أن يدون اسمه في سجلات تاريخ الأحمر، بتسجيله أول أهدافه مع الفريق الأول، خلال مباراة غزل المحلة، الجارية، لحساب منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويواجه النادي الأهلي فريق غزل المحلة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب غزل المحلة، لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، حيث تشير النتيجة حتى الدقيقة 30 لتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وبعد تقدم غزل المحلة في النتيجة بالدقيقة التاسعة، بدأ الأهلي في الاستحواذ على الكرة، وتمكن من هز شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 27، عن طريق الموهبة الشابة، إبراهيما كاظم.

وسدد إبراهيما كاظم كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك حارس غزل المحلة، إلا أن تقنية الفيديو تدخلت لإلغاء الهدف، لوجود خطأ على حسين الشحات قبل لحظات من ذلك الهدف.

يُذكر أن كاظم إبراهيما هو لاعب خط وسط نيجيري، يبلغ من العمر 19 عامًا، ويلعب حاليًا بقطاع الناشئين في النادي الأهلي، ويجيد اللعب بكلتا القدمين.

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، مع فرق، غزل المحلة، وسيراميكا كليوباترا، وإنبي، وفاركو، وطلائع الجيش، والمقاولون العرب.

