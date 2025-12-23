عمر معوض يسجل أول أهدافه مع الأهلي

تمكن عمر سيد معوض، لاعب النادي الأهلي من تسجيل أول أهدافه مع الأحمر، وذلك خلال مشاركته في مباراة غزل المحلة، الجارية لحساب منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويواجه النادي الأهلي فريق غزل المحلة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب غزل المحلة، لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، حيث تشير النتيجة حتى الدقيقة 45 للتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الدقيقة 43، انطلق حسين الشحات، قائد الأهلي في المباراة، ثم مرر كرة بينية، انفرد على إثرها عمر سيد معوض، الجناح الأيمن، وسدد الكرة بيساره في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى غزل المحلة، معلنًا عن هدف التعادل للأحمر.

ويعد ذلك الهدف هو الأول لعمر سيد معوض، أحد مواهب قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، مع الفريق الأول، وذلك خلال ثالث مبارياته مع الأحمر بالموسم الجاري، وجميعهم في بطولة كأس عاصمة مصر.

يُذكر أن عمر سيد معوض، البالغ من العمر 19 عامًا كان قد سبق له خوض فترة معايشة مع ريال بيتيس الإسباني، قبل أن يوقع على عقود الانتقال للفريق، إلا أن الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة مرتين أبعدته عن إتمام تلك التجربة.

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، مع فرق، غزل المحلة، وسيراميكا كليوباترا، وإنبي، وفاركو، وطلائع الجيش، والمقاولون العرب.

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025