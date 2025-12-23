المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

3 0
17:00
بوتسوانا

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية
تونس

تونس

- -
22:00
أوغندا

أوغندا

كأس رابطة الأندية
غزل المحلة

غزل المحلة

2 1
17:00
الأهلي

الأهلي

كأس الأمم الأفريقية
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

1 0
14:30
بنين

بنين

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

- -
20:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

6 4
14:30
وادي دجلة

وادي دجلة

عمر معوض يسجل أول أهدافه مع الأهلي

رائد سمير

كتب - رائد سمير

06:05 م 23/12/2025
عمر سيد معوض

عمر سيد معوض - لاعب الأهلي

تمكن عمر سيد معوض، لاعب النادي الأهلي من تسجيل أول أهدافه مع الأحمر، وذلك خلال مشاركته في مباراة غزل المحلة، الجارية لحساب منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويواجه النادي الأهلي فريق غزل المحلة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب غزل المحلة، لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، حيث تشير النتيجة حتى الدقيقة 45 للتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الدقيقة 43، انطلق حسين الشحات، قائد الأهلي في المباراة، ثم مرر كرة بينية، انفرد على إثرها عمر سيد معوض، الجناح الأيمن، وسدد الكرة بيساره في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى غزل المحلة، معلنًا عن هدف التعادل للأحمر.

ويعد ذلك الهدف هو الأول لعمر سيد معوض، أحد مواهب قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، مع الفريق الأول، وذلك خلال ثالث مبارياته مع الأحمر بالموسم الجاري، وجميعهم في بطولة كأس عاصمة مصر.

يُذكر أن عمر سيد معوض، البالغ من العمر 19 عامًا كان قد سبق له خوض فترة معايشة مع ريال بيتيس الإسباني، قبل أن يوقع على عقود الانتقال للفريق، إلا أن الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة مرتين أبعدته عن إتمام تلك التجربة.

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، مع فرق، غزل المحلة، وسيراميكا كليوباترا، وإنبي، وفاركو، وطلائع الجيش، والمقاولون العرب.

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي غزل المحلة كأس الرابطة

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
السنغال

السنغال

3 0
بوتسوانا

بوتسوانا

90

الحكم يعلن 4 دقائق وقت بدل ضائع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
غزل المحلة

غزل المحلة

2 1
الأهلي

الأهلي

84

سيطرة واستحواذ من جانب فريق الأهلي في اللحظات الأخيرة ولكن دون جدوى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
