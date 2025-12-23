المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد 12 عاما.. عمر يعيد أمجاد سيد معوض في الملاعب

رائد سمير

كتب - رائد سمير

06:35 م 23/12/2025
سيد معوض وعمر سيد معوض

سيد معوض وعمر سيد معوض

أعاد عمر سيد معوض، لاعب النادي الأهلي، أمجاد والده مع الأحمر، بالهدف الذي سجله في شباك غزل المحلة، الجارية لحساب منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويواجه النادي الأهلي فريق غزل المحلة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب غزل المحلة، لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية.

ونجح عمر معوض في إدراك هدف التعادل للأهلي أمام غزل المحلة، في الدقيقة 41 من الشوط الأول من المباراة، بعد تمريرة بينية من حسين الشحات، قائد الفريق في تلك المواجهة.

وأعاد هدف عمر معوض إلى الأذهان مسيرة والده في الملاعب، وخصوصًا مع النادي الأهلي، الذي تألق بقميصه في مركز الظهير الأيسر، ونجح في تسجيل هدفين خلال 154 مباراة بجميع المسابقات الرسمية.

أول أهداف سيد معوض كانت مع الأهلي كانت في 10 يونيو 2011 أمام فريق بتروجت في بطولة الدوري، فيما كانت أخر أهدافه مع الأحمر في 9 مارس 2013 أمام نادي يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال أفريقيا.

وعاد الجناح الأيمن، عمر معوض، البالغ من العمر 19 عامًا لإكمال مسيرة والده في الملاعب، حيث نجح في تسجيل أول أهدافه مع الفريق اليوم، أمام غزل المحلة، وذلك بعد مرور 12 عامًا و9 أشهر، و14 يومًا من أخر أهداف سيد معوض مع الفريق الأحمر، أي بعد 4,672 يومًا.

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، مع فرق، غزل المحلة، وسيراميكا كليوباترا، وإنبي، وفاركو، وطلائع الجيش، والمقاولون العرب.

