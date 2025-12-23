تمكن فريق وادي دجلة من تحقيق فوزًا ثمينًا على حساب مودرن سبورت، بثلاثة أهداف دون رد، في إطار منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية المحترفة.

احتضن ملعب "بترو سبورت" مجريات لقاء وادي دجلة أمام مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات ببطولة كأس الرابطة المحترفة.

ويتواجد وادي دجلة ومنافسه مودرن سبورت ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب أندية الجونة، بتروجت، البنك الأهلي، الإسماعيلي وبيراميدز.

وادي دجلة يهزم مودرن سبورت بثلاثية

ضم تشكيل مودرن سبورت: "مصطفى مخلوف، محمد دسوقي، طارق سيد، محمد صبري، محمود شعبان، عماد حمدي، غنام محمد، آدم رجم، محمد مسعد، محمد هلال، جودوين شيكا".

بينما ضم تشكيل وادي دجلة: "عمرو حسام، محمود عادل، سيف تقا، أحمد دحروج، أحمد داهش، إسلام كانو، هشام محمد، محمد عبدالعاطي، محمد عبدالرحيم، حمزة حسان، أحمد فاروق".

وأحرز هدف التقدم لصالح وادي دجلة في شباك مودرن سبورت حمزة حسان، خلال الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول.

وواصل فريق وادي دجلة بسط سيطرته على مجريات اللقاء أمام مودرن سبورت، وسجل ثاني الأهداف، بواسطة أحمد فاروق من ركلة جزاء، في الدقيقة 61.

واختتم اللاعب يوسف أويا ثلاثية فريق "الغزلان" في شباك المُنافس مودرن سبورت، خلال الدقيقة 82 من زمن اللقاء.