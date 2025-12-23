المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

3 0
17:00
بوتسوانا

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية
تونس

تونس

- -
22:00
أوغندا

أوغندا

كأس رابطة الأندية
غزل المحلة

غزل المحلة

2 1
17:00
الأهلي

الأهلي

كأس الأمم الأفريقية
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

1 0
14:30
بنين

بنين

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

0 0
20:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

6 4
14:30
وادي دجلة

وادي دجلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

وادي دجلة يمطر شباك مودرن سبورت بثلاثية في كأس الرابطة المصرية

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

07:08 م 23/12/2025
وادي دجلة

وادي دجلة ضد مودرن سبورت

تمكن فريق وادي دجلة من تحقيق فوزًا ثمينًا على حساب مودرن سبورت، بثلاثة أهداف دون رد، في إطار منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية المحترفة.

احتضن ملعب "بترو سبورت" مجريات لقاء وادي دجلة أمام مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات ببطولة كأس الرابطة المحترفة.

ويتواجد وادي دجلة ومنافسه مودرن سبورت ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب أندية الجونة، بتروجت، البنك الأهلي، الإسماعيلي وبيراميدز.

وادي دجلة يهزم مودرن سبورت بثلاثية

ضم تشكيل مودرن سبورت: "مصطفى مخلوف، محمد دسوقي، طارق سيد، محمد صبري، محمود شعبان، عماد حمدي، غنام محمد، آدم رجم، محمد مسعد، محمد هلال، جودوين شيكا".

بينما ضم تشكيل وادي دجلة: "عمرو حسام، محمود عادل، سيف تقا، أحمد دحروج، أحمد داهش، إسلام كانو، هشام محمد، محمد عبدالعاطي، محمد عبدالرحيم، حمزة حسان، أحمد فاروق".

وأحرز هدف التقدم لصالح وادي دجلة في شباك مودرن سبورت حمزة حسان، خلال الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول.

وواصل فريق وادي دجلة بسط سيطرته على مجريات اللقاء أمام مودرن سبورت، وسجل ثاني الأهداف، بواسطة أحمد فاروق من ركلة جزاء، في الدقيقة 61.

واختتم اللاعب يوسف أويا ثلاثية فريق "الغزلان" في شباك المُنافس مودرن سبورت، خلال الدقيقة 82 من زمن اللقاء.

مباراة وادي دجلة القادمة
مودرن سبورت وادي دجلة كأس الرابطة المصرية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
نيجيريا

نيجيريا

1 0
تنزانيا

تنزانيا

47

منتخب نيجيريا يتقدم على تنزانيا بهدف نظيف في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg