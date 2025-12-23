تلقى الأهلي ثاني هزائمه في بطولة كأس عاصمة مصر أمام مضيفه، غزل المحلة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الثلاثاء، لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب غزل المحلة جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب أصحاب الأرض، استغلالًا لنقص الخبرات بين عناصر الأهلي.

وخاض ييس توروب، المدير الفني للأهلي مباراة اليوم أمام غزل المحلة بتشكيل معظمه من العناصر الشابة، بجانب 3 عناصر فقط من الفريق الأول، هم محمد سيحا، ومصطفى العش، وحسين الشحات.

وتمكن فريق غزل المحلة من التقدم في النتيجة بالدقيقة التاسعة، عن طريق التونسي، رشاد العرفاوي، الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت في القائم الأيسر لمحمد سيحا، وسكنت الشباك.

ونجح كاظم إبراهيما من هز شباك غزل المحلة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، إلا أنه قد تم إلغاء هذا الهدف، لوجود خطأ على حسين الشحات، قائد الأحمر في تلك المواجهة.

وعاد الأهلي لإثبات إصراره على إدراك التعادل، وهو ما نجح فيه بالدقيقة 42، بعد تمريرة بينية سحرية من حسين الشحات، انفرد على إثرها عمر سيد معوض، وسدد كرة متقنة في أقصى الزاوية اليمنى لحارس غزل المحلة.

وتدخلت تقنية الفيديو مرتين لصالح الأهلي في الشوط الأول، حيث ألغت في الأولى قرار الحكم، محمود بسيوني باحتساب ركلة جزاء لغزل المحلة، قبل أن تُقرر إلغاء هدف لأصحاب الأرض، لوجود تسلل.

وفي الشوط الثاني، نجح فريق غزل المحلة في إدراك الهدف الثاني عن طريق الكونغولي، كيبو سعيدي، الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد عرضية متقنة من الجهة اليمنى.

وسيطر الهدوء على معظم أحداث الشوط الثاني، لينجح فريق غزل المحلة في تحقيق أول انتصار له ببطولة كأس عاصمة مصر هذا الموسم، فيما يتلقى الأهلي ثاني هزائمه بعد الهزيمة أمام إنبي، في الجولة الأولى، بهدف نظيف.

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، مع فرق، غزل المحلة، وسيراميكا كليوباترا، وإنبي، وفاركو، وطلائع الجيش، والمقاولون العرب.

