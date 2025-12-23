المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"الأجانب" يقودون غزل المحلة للفوز على "شباب" الأهلي في كأس الرابطة

رائد سمير

كتب - رائد سمير

07:11 م 23/12/2025
موريه توريه لاعب غزل المحلة أمام الأهلي

الأهلي وغزل المحلة - صورة أرشيفية

تلقى الأهلي ثاني هزائمه في بطولة كأس عاصمة مصر أمام مضيفه، غزل المحلة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الثلاثاء، لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب غزل المحلة جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب أصحاب الأرض، استغلالًا لنقص الخبرات بين عناصر الأهلي.

وخاض ييس توروب، المدير الفني للأهلي مباراة اليوم أمام غزل المحلة بتشكيل معظمه من العناصر الشابة، بجانب 3 عناصر فقط من الفريق الأول، هم محمد سيحا، ومصطفى العش، وحسين الشحات.

وتمكن فريق غزل المحلة من التقدم في النتيجة بالدقيقة التاسعة، عن طريق التونسي، رشاد العرفاوي، الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت في القائم الأيسر لمحمد سيحا، وسكنت الشباك.

ونجح كاظم إبراهيما من هز شباك غزل المحلة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، إلا أنه قد تم إلغاء هذا الهدف، لوجود خطأ على حسين الشحات، قائد الأحمر في تلك المواجهة.

وعاد الأهلي لإثبات إصراره على إدراك التعادل، وهو ما نجح فيه بالدقيقة 42، بعد تمريرة بينية سحرية من حسين الشحات، انفرد على إثرها عمر سيد معوض، وسدد كرة متقنة في أقصى الزاوية اليمنى لحارس غزل المحلة.

وتدخلت تقنية الفيديو مرتين لصالح الأهلي في الشوط الأول، حيث ألغت في الأولى قرار الحكم، محمود بسيوني باحتساب ركلة جزاء لغزل المحلة، قبل أن تُقرر إلغاء هدف لأصحاب الأرض، لوجود تسلل.

وفي الشوط الثاني، نجح فريق غزل المحلة في إدراك الهدف الثاني عن طريق الكونغولي، كيبو سعيدي، الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد عرضية متقنة من الجهة اليمنى.

وسيطر الهدوء على معظم أحداث الشوط الثاني، لينجح فريق غزل المحلة في تحقيق أول انتصار له ببطولة كأس عاصمة مصر هذا الموسم، فيما يتلقى الأهلي ثاني هزائمه بعد الهزيمة أمام إنبي، في الجولة الأولى، بهدف نظيف.

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، مع فرق، غزل المحلة، وسيراميكا كليوباترا، وإنبي، وفاركو، وطلائع الجيش، والمقاولون العرب.

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي غزل المحلة كأس الرابطة

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

