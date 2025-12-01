المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس الرابطة

رائد سمير

كتب - رائد سمير

07:36 م 23/12/2025 تعديل في 25/12/2025
الأهلي وغزل المحلة

الأهلي وغزل المحلة

يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لاستكمال مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر، وذلك بعد الهزيمة أمام غزل المحلة، في ثالث مبارياته بالمسابقة هذا الموسم.

وتغلب نادي غزل المحلة على ضيفه، الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب غزل المحلة، لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وسيتواصل مشوار النادي الأهلي في بطولة كأس عاصمة مصر، بخوض المباراة الرابعة على التوالي في المسابقة، عندما يواجه المقاولون العرب، في الجولة المقبلة.

ويواجه النادي الأهلي فريق المقاولون العرب في الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب السلام، لحساب منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

وسيسعى النادي الأهلي لتحقيق الانتصار في الجولة المقبلة من كأس عاصمة مصر أمام ذئاب الجبل، حيث سيفتح أي تعثر الباب أمام خروج الأحمر مبكرًا من تلك المسابقة.

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، مع فرق، غزل المحلة، وسيراميكا كليوباترا، وإنبي، وفاركو، وطلائع الجيش، والمقاولون العرب.

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي غزل المحلة كأس الرابطة

