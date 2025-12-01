يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لاستكمال مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر، وذلك بعد الهزيمة أمام غزل المحلة، في ثالث مبارياته بالمسابقة هذا الموسم.

وتغلب نادي غزل المحلة على ضيفه، الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب غزل المحلة، لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وسيتواصل مشوار النادي الأهلي في بطولة كأس عاصمة مصر، بخوض المباراة الرابعة على التوالي في المسابقة، عندما يواجه المقاولون العرب، في الجولة المقبلة.

ويواجه النادي الأهلي فريق المقاولون العرب في الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب السلام، لحساب منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

وسيسعى النادي الأهلي لتحقيق الانتصار في الجولة المقبلة من كأس عاصمة مصر أمام ذئاب الجبل، حيث سيفتح أي تعثر الباب أمام خروج الأحمر مبكرًا من تلك المسابقة.

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، مع فرق، غزل المحلة، وسيراميكا كليوباترا، وإنبي، وفاركو، وطلائع الجيش، والمقاولون العرب.

