كلام فى الكورة
الشحات: ارتداء شارة قيادة الأهلي لحظة فخر كبيرة في مسيرتي

رائد سمير

كتب - رائد سمير

10:04 م 23/12/2025
حسين الشحات

حسين الشحات - لاعب النادي الأهلي

أعرب حسين الشحات، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بارتداء شارة قيادة الأحمر، في مباراته أمام غزل المحلة، التي أُقيمت لحساب منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتغلب نادي غزل المحلة على الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب غزل المحلة، لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وارتدى حسين الشحات شارة قيادة الأهلي في مباراة اليوم، باعتباره أقدم لاعبي الأحمر في مباراة اليوم، في ظل الدفع بعدد كبير من العناصر الشابة خلال المواجهة.

ونشر الشحات صور له من مباراة الأهلي أمام غزل المحلة، وهو يحمل شارة القيادة، عبر حسابه على موقع فيسبوك وعلّق عليها قائلًا: "الحمد لله دائمًا.. إنها لحظات تمثل لي الكثير الذي لا يوصف".

وأتم حسين الشحات تصريحاته قائلًا: "فخور جدًا بارتداء شارة الكابتن لأول مرة مسؤولية كبيرة وتشريف، سأظل أعتز بيه طول مسيرتي، فهي لحظة فخر كبيرة في مشواري لهذا الكيان.. دايما أهلي".

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر، مع فرق، غزل المحلة، وسيراميكا كليوباترا، وإنبي، وطلائع الجيش، وفاركو، والمقاولون العرب.

الأهلي حسين الشحات كأس الرابطة

