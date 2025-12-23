المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إبراهيما كاظم: المزيد قادم مع الأهلي.. وأشكر توروب على "الفرصة"

رائد سمير

كتب - رائد سمير

10:48 ص 24/12/2025
إبراهيما كاظم

إبراهيما كاظم - لاعب الأهلي

أعرب إبراهيما كاظم، لاعب النادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بالمشاركة مع الفريق الأول في بطولة كأس عاصمة مصر، وذلك على الرغم من الهزيمة أمام غزل المحلة.

وتغلب نادي غزل المحلة على الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الثلاثاء، على ملعب غزل المحلة، لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ونشر إبراهيما كاظم عدة صور له من مباراة الأمس عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وعلّق قائلًا: "أحمد الله عز وجل، وأتوجه بجزيل الشكر للمدرب على هذه الفرصة الرائعة لإثبات جدارتي مع الفريق الأول".

وأتم إبراهيما كاظم تصريحاته قائلًا: "أشكر جماهير النادي الأهلي على دعمهم المتواصل لي.. هذه مجرد البداية، والمزيد قادم".

يُذكر أن كاظم هو لاعب خط وسط نيجيري، يبلغ من العمر 19 عامًا، ويجيد اللعب بكلتا القدمين، ويلعب حاليًا بقطاع الناشئين في النادي الأهلي، مع تصعيده للفريق الأول بين حين وآخر.

وكان إبراهيما كاظم نجح في هز شباك غزل المحلة خلال الشوط الأول من مباراة الأمس، إلا أن تقنية الفيديو تدخلت لإلغاء الهدف، لوجود خطأ على حسين الشحات، قائد الفريق في تلك المواجهة.

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، مع فرق، غزل المحلة، وسيراميكا كليوباترا، وإنبي، وفاركو، وطلائع الجيش، والمقاولون العرب.

الأهلي كأس الرابطة إبراهيما كاظم

