كأس الرابطة.. الكشف عن طاقم حكام مباراة الزمالك وسموحة

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة الزمالك وسموحة في بطولة كأس الرابطة.

وتقام مباراة الزمالك وسموحة في الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة (كأس عاصمة مصر) على ستاد المقاولون العرب غدا الخميس، وتنطلق في تمام الساعة 8:00 مساء.

ويدير المباراة طاقم تحكيم يتكون من هيثم عثمان (حكم ساحة)، ومحمد سعيد شيكا (مساعد أول)، ومحمد أبو رحاب (مساعد ثانٍ)، ومحمد ناصر عباس (حكم رابع).

ويتولى وليد ناجي مهمة حكم الفيديو (VAR)، ويعاونه أحمد لطفي.

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من انتصار وتعادل، بينما يحتل سموحة المركز السادس (قبل الأخير) برصيد نقطة واحدة.