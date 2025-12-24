المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

- -
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

0 0
14:30
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
19:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون

الكاميرون

- -
22:00
الجابون

الجابون

كأس رابطة الأندية
المقاولون العرب

المقاولون العرب

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

كأس الرابطة.. الكشف عن طاقم حكام مباراة الزمالك وسموحة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:28 م 24/12/2025
الزمالك وسموحة

الزمالك وسموحة

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة الزمالك وسموحة في بطولة كأس الرابطة.

وتقام مباراة الزمالك وسموحة في الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة (كأس عاصمة مصر) على ستاد المقاولون العرب غدا الخميس، وتنطلق في تمام الساعة 8:00 مساء.

ويدير المباراة طاقم تحكيم يتكون من هيثم عثمان (حكم ساحة)، ومحمد سعيد شيكا (مساعد أول)، ومحمد أبو رحاب (مساعد ثانٍ)، ومحمد ناصر عباس (حكم رابع).

ويتولى وليد ناجي مهمة حكم الفيديو (VAR)، ويعاونه أحمد لطفي.

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من انتصار وتعادل، بينما يحتل سموحة المركز السادس (قبل الأخير) برصيد نقطة واحدة.

الزمالك سموحة كأس الرابطة

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

