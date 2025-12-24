واصل فريق فاركو العلامة الكاملة في بطولة كأس الرابطة المصرية بعدما حقق الفوز على إنبي بنتيجة 2-1، اليوم الأربعاء.

وأقيمت مباراة فاركو ضد إنبي على استاد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بكأس الرابطة.

وبدأ إنبي التسجيل في الدقيقة 51 عن طريق علي محمود، ثم تعادل البحراوي لفاركو في الدقيقة 65.

وجاء هدف فوز فاركو في الدقيقة 73 عن طريق بابكار نداي.

ورفع فاركو رصيده إلى 9 نقاط من 3 انتصارات، لينفرد بصدارة المجموعة الأولى بكأس الرابطة، بينما يتوقف إنبي عند 6 نقاط في المركز الثاني.

وتضم المجموعة الأولى بكأس الرابطة كل من فاركو، إنبي، طلائع الجيش، غزل المحلة، الأهلي، المقاولون العرب، سيراميكا كليوباترا.

