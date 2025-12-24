المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مجموعة الأهلي.. فاركو ينفرد بالصدارة بفوز مثير على إنبي بكأس الرابطة

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:38 م 24/12/2025
فاركو ضدإنبي

فاركو ضد إنبي

واصل فريق فاركو العلامة الكاملة في بطولة كأس الرابطة المصرية بعدما حقق الفوز على إنبي بنتيجة 2-1، اليوم الأربعاء.

وأقيمت مباراة فاركو ضد إنبي على استاد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بكأس الرابطة.

وبدأ إنبي التسجيل في الدقيقة 51 عن طريق علي محمود، ثم تعادل البحراوي لفاركو في الدقيقة 65.

وجاء هدف فوز فاركو في الدقيقة 73 عن طريق بابكار نداي.

ورفع فاركو رصيده إلى 9 نقاط من 3 انتصارات، لينفرد بصدارة المجموعة الأولى بكأس الرابطة، بينما يتوقف إنبي عند 6 نقاط في المركز الثاني.

وتضم المجموعة الأولى بكأس الرابطة كل من فاركو، إنبي، طلائع الجيش، غزل المحلة، الأهلي، المقاولون العرب، سيراميكا كليوباترا.

طالع ترتيب مجموعات كأس الرابطة من هنا

للتعرف على نتائج مباريات كأس الرابطة اضغط هنا

 

الأهلي إنبي كأس الرابطة فاركو مجموعة الأهلي كأس عاصمة مصر

