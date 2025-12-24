حسم التعادل الإيجابي مباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الاتحاد السكندري بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم، اليوم الأربعاء، ببطولة كأس الرابطة المصرية.

وأقيمت مباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الاتحاد السكندري على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.

وافتتح كهرباء الإسماعيلية التسجيل في الدقيقة 45 عن طريق كريم يحيى قبل أن يتعادل أبو بكر ليادي للاتحاد السكندرى في الدقيقة 55.

ويواصل الاتحاد السكندي وكهرباء الإسماعيلية طريق اللا فوز في المجموعة الثالثة بكأس الرابطة والتي تضم أيضًا الزمالك، المصري، زد، سموحة، وحرس الحدود.

وخاض الاتحاد السكندري 3 مباريات بكأس الرابطة، تعادل فيهم جميعًا، ويمتلك 3 نقاط.

بينما لعب كهرباء الإسماعيلية مباراتين، تعادل فيهما أيضًا، ويمتلك نقطتين.

