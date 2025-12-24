المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون

الكاميرون

1 0
22:00
الجابون

الجابون

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

1 0
19:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس رابطة الأندية
المقاولون العرب

المقاولون العرب

0 0
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

3 0
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

2 1
14:30
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

1 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مجموعة الزمالك.. كهرباء الإسماعيلية والاتحاد يواصلان طريق التعادل في كأس الرابطة

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:53 م 24/12/2025
كهرباء الإسماعيلية ضد الاتحاد

كهرباء الإسماعيلية ضد الاتحاد السكندري

حسم التعادل الإيجابي مباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الاتحاد السكندري بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم، اليوم الأربعاء، ببطولة كأس الرابطة المصرية.

وأقيمت مباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الاتحاد السكندري على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.

وافتتح كهرباء الإسماعيلية التسجيل في الدقيقة 45 عن طريق كريم يحيى قبل أن يتعادل أبو بكر ليادي للاتحاد السكندرى في الدقيقة 55.

ويواصل الاتحاد السكندي وكهرباء الإسماعيلية طريق اللا فوز في المجموعة الثالثة بكأس الرابطة والتي تضم أيضًا الزمالك، المصري، زد، سموحة، وحرس الحدود.

وخاض الاتحاد السكندري 3 مباريات بكأس الرابطة، تعادل فيهم جميعًا، ويمتلك 3 نقاط.

بينما لعب كهرباء الإسماعيلية مباراتين، تعادل فيهما أيضًا، ويمتلك نقطتين.

طالع ترتيب مجموعات كأس الرابطة من هنا

للتعرف على نتائج مباريات كأس الرابطة اضغط هنا

 

الزمالك الاتحاد السكندري كأس الرابطة كهرباء الإسماعيلية كأس عاصمة مصر ترتيب كأس الرابطة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
الكاميرون

الكاميرون

1 0
الجابون

الجابون

22

وصل منتخب الكاميرون إلى 140 هدف في كأس الأمم الأفريقية

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg