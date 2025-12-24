المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
التعادل يحسم مواجهة المقاولون العرب وطلائع الجيش في كأس الرابطة

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:11 م 24/12/2025
المقاولون العرب ضد طلائع الجيش

المقاولون العرب ضد طلائع الجيش

حسم التعادل السلبي مواجهة المقاولون العرب وطلائع الجيش والتي أقيمت، مساء الأربعاء، ببطولة كأس الرابطة المصرية.

وأقيمت مباراة المقاولون العرب ضد طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بكأس الرابطة.

ولم يستطع الفريقان من هز الشباك طوال أحداث المباراة، ليكتفي المقاولون العرب وطلائع الجيش بالحصول على نقطة واحدة لكل منهما.

وبهذه النتيجة (0-0) رفع طلائع الجيش رصيده إلى 4 نقاط بجدول ترتيب المجموعة الأولى بكأس الرابطة، بينما يظل يظل المقاولون العرب بدون فوز، ليحصد النقطة الأولى.

وتضم المجموعة الأولى بكأس الرابطة كل من فاركو، إنبي، طلائع الجيش، غزل المحلة، الأهلي، المقاولون العرب، سيراميكا كليوباترا.

طالع ترتيب مجموعات كأس الرابطة من هنا

للتعرف على نتائج مباريات كأس الرابطة اضغط هنا

