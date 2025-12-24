المقاولون العرب ضد طلائع الجيش

حسم التعادل السلبي مواجهة المقاولون العرب وطلائع الجيش والتي أقيمت، مساء الأربعاء، ببطولة كأس الرابطة المصرية.

وأقيمت مباراة المقاولون العرب ضد طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بكأس الرابطة.

ولم يستطع الفريقان من هز الشباك طوال أحداث المباراة، ليكتفي المقاولون العرب وطلائع الجيش بالحصول على نقطة واحدة لكل منهما.

وبهذه النتيجة (0-0) رفع طلائع الجيش رصيده إلى 4 نقاط بجدول ترتيب المجموعة الأولى بكأس الرابطة، بينما يظل يظل المقاولون العرب بدون فوز، ليحصد النقطة الأولى.

وتضم المجموعة الأولى بكأس الرابطة كل من فاركو، إنبي، طلائع الجيش، غزل المحلة، الأهلي، المقاولون العرب، سيراميكا كليوباترا.

