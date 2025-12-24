المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون

الكاميرون

1 0
22:00
الجابون

الجابون

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

1 0
19:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس رابطة الأندية
المقاولون العرب

المقاولون العرب

0 0
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

3 0
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

2 1
14:30
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

1 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

غياب 13 لاعبًا عن الزمالك قبل مواجهة سموحة في كأس الرابطة

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

10:42 م 24/12/2025
غرفة ملابس الزمالك قبل لقاء حرس الحدود

غيابات بالجملة في الزمالك أمام سموحة

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، عن قائمة اللاعبين المختارين لمواجهة سموحة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

ويستضيف الزمالك نظيره سموحة في الثامنة مساء غدٍ الخميس على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الثالثة من مباريات البطولة.

غيابات الزمالك أمام سموحة

وشهدت القائمة غياب 13 لاعبًا عن صفوف الزمالك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها الارتباطات الدولية، حيث يغيب كل من محمد صبحي، وأحمد فتوح، وحسام عبد المجيد، ومحمد إسماعيل، ومحمد شحاتة بسبب الانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

كما يغيب التونسي سيف الدين الجزيري والأنجولي شيكو بانزا لتواجدهما مع منتخبي بلادهما في أمم أفريقيا، بينما يستمر غياب الثلاثي عبد الله السعيد، ونبيل عماد "دونجا"، وأحمد ربيع بسبب الإصابة.

ويفتقد الزمالك أيضًا خدمات المغربي محمود بنتايج الذي احتفل مؤخرًا بزفافه، إلى جانب أحمد حمدي ومحمد السيد بعد استبعادهما لأسباب فنية.

قائمة الزمالك لمواجهة سموحة

حراسة المرمى: محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – هشام فؤاد – بارون أوشينج – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – السيد أسامة – أنس وائل – أحمد صفوت – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد حمد – ناصر ماهر – آدم كايد – أحمد شريف – خوان بيزيرا.

خط الهجوم: ناصر منسي – عدي الدباغ – عمرو ناصر.

الزمالك سموحة قائمة الزمالك كأس رابطة الأندية أحمد عبد الرؤوف

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg