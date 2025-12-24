كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، عن قائمة اللاعبين المختارين لمواجهة سموحة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

ويستضيف الزمالك نظيره سموحة في الثامنة مساء غدٍ الخميس على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الثالثة من مباريات البطولة.

غيابات الزمالك أمام سموحة

وشهدت القائمة غياب 13 لاعبًا عن صفوف الزمالك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها الارتباطات الدولية، حيث يغيب كل من محمد صبحي، وأحمد فتوح، وحسام عبد المجيد، ومحمد إسماعيل، ومحمد شحاتة بسبب الانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

كما يغيب التونسي سيف الدين الجزيري والأنجولي شيكو بانزا لتواجدهما مع منتخبي بلادهما في أمم أفريقيا، بينما يستمر غياب الثلاثي عبد الله السعيد، ونبيل عماد "دونجا"، وأحمد ربيع بسبب الإصابة.

ويفتقد الزمالك أيضًا خدمات المغربي محمود بنتايج الذي احتفل مؤخرًا بزفافه، إلى جانب أحمد حمدي ومحمد السيد بعد استبعادهما لأسباب فنية.

قائمة الزمالك لمواجهة سموحة

حراسة المرمى: محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – هشام فؤاد – بارون أوشينج – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – السيد أسامة – أنس وائل – أحمد صفوت – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد حمد – ناصر ماهر – آدم كايد – أحمد شريف – خوان بيزيرا.

خط الهجوم: ناصر منسي – عدي الدباغ – عمرو ناصر.